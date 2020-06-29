Игорь Гундаров: вместо Конституции получается бульварное чтиво

Какой смысл имеет голосование по уже принятым поправкам в Конституцию РФ? Какой смысл вообще имеют эти поправки? Имеет ли хоть что-то из внесённого туда хоть какое-то реальной значение? Надо ли нагромождать Основной закон страны всем попало? Что больше всего вызывает недовольства? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.ru Инне Новиковой рассказал академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров.

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Эти поправки ничего не меняют в реальном положении дел

— Игорь Алексеевич, в статье 67 есть разные части статьи. В поправках, том числе, много говорится о детях. Подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Это тоже не нужно?

— Зачем эта демагогия? Болтовня пустая! Кроме как болтовней, прошу прощения, я ее не назову. Смысла никакого в этих поправках. У них — другой смысл. А вот это все добавляется именно для того, чтобы скрыть этот истинный смысл за многими пустыми словами…

— Какой другой? С одной стороны, дети — наше все. С другой стороны, зачем об этом нужно писать в Конституции? Лучше бы дали деньги на конкретных детей, программу материнства и детства, родовспоможение и так далее.

— Да. А писать общие фразы — какой смысл? После этой поправки прекратятся поборы: сдайте по рублику, чтобы ребенка прооперировать, отправить в Израиль на лечение? Внесенная в Конституцию эта фраза кого-то спасет? — Не спасет. Так же будем по рублику собирать и отправлять в Израиль. Что изменит это-то?…

— Я прочитала такую фразу, что в Советском Союзе много чего собирали, металлолом, бумагу, макулатуру…

— Да, много чего собирали, но вот деньги на лечение детям не собирали. И что сделает эта поправка? В чем трагедия и нынешней Конституции: не она виновата, что нам плохо живется.

Не задача Конституции расписывать детали. Она прорисовывает, прежде всего, вектор, а вы, пожалуйста, под этот вектор готовьте федеральные законы. Но у нас нет технологии реализации положений и основ конституционного строя, в том числе.

— Все-таки впервые сказано о государствообразующем народе и культуре. Статья 68. — Ранее там было указано, что государственным языком является русский язык. Теперь добавлено, что это — государствообразующий язык русского народа, входящего в многонациональный союз равноправных наций.

— И что это изменит? Извините за грубость в вашем эфире, но это — просто треп и демагогия. Это фарисейство не имеет никакого законодательного смысла. Пустые фразы, за которыми нет ничего. Литературно — да, в романе — это было бы уместно. Но в Конституции-то должен быть практический смысл. Иначе зачем она вообще нужна?

— Сказано, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации. Гарантирует сохранение этнокультурного, языкового многообразия.

— А что это упоминание в Конституции меняет в практическом плане?

— Слушайте, так можно сказать, что вообще ничего не меняет, все — пустое, поэтому Конституция совсем не нужна.

— Эти поправки действительно вообще ничего не меняют в реальном положении дел. Вот то, что там понаписано, по большому счету, все это имеет другой смысл. Это для того, чтобы вам пустить пыль в глаза.

— О размещении органов государственной власти за пределами Москвы. Статья 70 гласит, что столицей России является Москва. Теперь внесено дополнение, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом. Это же имеет практическое значение. Как вы считаете?

— Пожалуйста, переносите в другое место. Зачем эти слова здесь? На каком основании? Что, без этого невозможно было перенести? Взяли и перенесли генеральный штаб.

— Но есть же и важные положения, имеющие практическое значение. Например, информационная безопасность, технологическое развитие. Они указывают вектор движения. Внесены поправки в несколько пунктов, перечисляющих вопросы, находящиеся в совместном ведении федеральных властей. Добавлены вопросы молодежной политики. Указано оказание доступной и качественной медицинской помощи.

Важнейшая статья 72 — Защита семьи и детства. Ясно сказано, что в России семья — это союз мужчины и женщины, прописаны вопросы защиты семьи, материнства, отцовства, детства и самого института брака как союза. Создание условий для достойного воспитания детей в семье.

— Это все потому, что вообще перепутали Конституцию с медицинскими рекомендациями. Нужно было в рамках Минздрава сказать, что педерастия (это — нормальный медицинский термин) — заболевание, поэтому люди, живущие однополой жизнью, больные. Мы — врачи. Это — болезнь. И поэтому относиться к этому нужно, как к заболеванию.

А все эти фразы пустые на таком уровне — зачем нужны?… Зачем нам сейчас еще заниматься рекламой, что есть однополые браки?… Да, мы с этим не согласны. Но зачем это в Конституцию вносить? Нужно просто сказать: педерастия — это болезнь и подлежит соответствующему лечению…

— У нас это было и уголовное наказание за это.

— Нет, уголовное не надо. Но нужно четко сказать: это — болезнь. Соберите нас, врачей. Мы скажем, что это — болезнь. И этого достаточно. Не надо в Конституцию. Не надо сажать. Но разумеется, не надо и пропагандировать болезнь.

— Ведь на самом деле людей, которые имеют эту болезнь, значительно меньше, а остальные — это социальное явление.

— Конечно. Это — влияние моды, рекламы, вот этого шума. Не говорите: геи собираются проводить парад. На кой вы по всем телеканалам говорите, что они подали заявление? Не трожьте это вообще. Подали заявление — ну и подали. Мало ли кто чего подает. У нас же специально раздувают эту тему.

И более того, вы посмотрите, какой ужас, насколько безграмотно подошли к этим поправкам. Педерастов (я как врач называю это заболевание) — доля мизерная. А эту мизерную долю ввели в Конституцию как какое-то важное самостоятельное явление. Слов нет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев