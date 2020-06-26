Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию

Почему правопреемницей СССР является именно Россия? Для чего такая поправка внесена в нашу Конституцию? Имеет ли Бог право на упоминание в ней? Стоит ли там писать "лирику" об истории и тому подобных вещей? Какие есть причины голосовать против поправок? На эти и другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров.

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Почему голосование надо бойкотировать, доказывает профессор Гундаров

Россия является правопреемником СССР на своей территории

— Игорь Алексеевич, вы считаете, что предлагаемые поправками положения в Конституцию там уже и так есть. Действительно есть такие повторы. Но ведь в последней редакции статьи 67, в пункте 1 первой части, говорится, что Россия является правопреемником Советского Союза на своей территории, а также в отношении членства в международных организациях, их органах и международных договорах, в отношении предусмотренных этими договорами обязательств и активов СССР за границей. Этого раньше там не было.

— А вот мне непонятно, о чем эта фраза. Почему правопреемницей СССР является именно Россия? На каком основании? А почему, например, не Украина? Россия — это всего лишь фрагмент того, что называлось СССР. На каком основании часть СССР присваивает себе право называться СССР? Украина имеет полное право быть правопреемницей СССР.

— А кто долги СССР выплачивал, не помните? Россия — это большая, основополагающая часть Советского Союза. И в 1991 году Российская Федерация взяла на себя все долги Советского Союза и выплатила их. Украина может говорить все что угодно, но долги платили не они.

— Тогда мы поговорим о том, откуда у России деньги. Кто открывал и осваивал нефтерождения, газорождения? Кто строил всю инфраструктуры, качалки, электростанции, трубопровод и все остальное? — Русские, украинцы, казахи, киргизы… Да нам волею судеб досталась нефть и газ, а мы выдаем это за свою заслугу. Это все создавалось великим советским народом, всеми республиками.

— Вы еще скажите, как некоторые наши деятели, которые считают, что недра должны быть в общем мировом пользовании, и это — просто не наше. Как вы уже сказали, нам просто повезло, что у нас оказалась нефть. Кроме нас никому не повезло, получается? Но ведь везде есть свои преимущества, просто надо их найти и использовать.

— Инна Семеновна, давайте вернемся к вопросу, зачем эта фраза сейчас введена? — Затем, что деньги СССР находятся за рубежом, и это — большие деньги. Но их получить РФ не может. И вот для того чтобы получить эти деньги и понадобилась эта формулировка. Эта фраза вставлена именно для того, чтобы забрать деньги СССР и поделить их, но отнюдь не среди трудового народа. Вот какая хитрость.

— При чем здесь трудовой народ? Это — деньги бюджета.

— А куда бюджет? Врачам, учителям? Куда бюджет расходуется? И что такое бюджет?… Но это, конечно, уже другие отдельные вопросы. Сейчас же я хочу показать, что большинство поправок — сами по себе пустые. Они не дополняют ничего существенного. Красивая фраза вставлена: Бог…

Но за этими фразами не стоит практическая никакая значимость. Что написал, что не написал, из этого не следует, что будет на самом деле так хорошо, как там подразумевается. Это — пустые фразы с какой-то скрытой целью. И я потом эту цель бы и озвучил.

Другие поправки

— Хорошо — скрытую цель оставляем на потом. Рассмотрим пока поправки о Боге, единстве и исторической правде. В части второй 67-й статьи сказано, что Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Чем это вас не устраивает?

— Вернемся к тому, что такое Конституция. Это не былины, не сказки, не рассказы, не литературное произведение. Конституция — это жесткий набор регламентирующих форм поведения. Это — не та лирика, которую сейчас туда впихнули. Опять же во всей этой лирике есть и какой-то другой смысл. Дальше — насчет Бога. Я — атеист. Нет Бога, я считаю.

— Здесь говорится о том, что РФ чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Хотя тоже не очень понятно, зачем все это нужно в Конституции.

— Зачем это в Конституции? — Это они пошли по пути Степана Степановича Сулакшина. У него — вот такая всеобъемлющая конституция. Там прописано, как вести здоровый образ жизни и как надо чистить зубы, можно курить или нельзя курить, и так далее. Я думаю, что одна из задач всех этих многочисленных и непонятных поправок — превратить Конституцию в какое-то бульварное чтиво, как бы ее десакрализовать.

Это — не то что святое, но принципы и основы, а туда всякую беллетристику включили, и в результате все стало крайне размыто. Зачем про Бога? Я атеист, считаю, что нет Бога. А кто-то думает иначе. То есть — происходит стравливание. До Крещения Руси была великая славянская культура, а православие — только какая-то часть нашей истории и культуры.

Славянская культура — это действительно наше. А православие, если уж сказать честно, но очень аккуратно, сломало русского мужика, сделало покорным. В отличие от настоящего христианства. Вот Христос говорил совершенно другое. А православие в том виде, в котором оно сейчас есть, превратило русского мужика в покорного раба.

Терпи. Терпи на Земле, там тебе воздастся.

Зачем впаривать Бога еще и в Конституцию? Я — атеист. Каким образом это может быть моя Конституция? Или она теперь будет только для верующих? Я возмущен тем, что всю великую историю Руси вместили в эти две тысячи лет, где мы были покорными рабами. Я — категорически против.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев