Почему голосование надо бойкотировать, доказывает профессор Гундаров

Очень скоро пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Нам, гражданам России, нужно будет решить, согласны мы внести в Конституцию предложенные Президентом Владимиром П﻿утиным поправки или нет. Какие существуют доводы в пользу того, чтобы проголосовать против поправок?

В прямом эфире видеостудии "Правды. Ру" после ослабления карантинных мер накануне голосования академик Российской академии естественных наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров рассказал главному редактору издания Инне Новиковой, чем вызваны эти события.

— Игорь Алексеевич, вы считаете, что не нужно ходить голосовать, надо объявить бойкот голосованию по поправкам к Конституции, потому что эти поправки ничего не меняют, это — просто фарс. Почему?

— Я не занимаюсь политикой и лезть туда не хочу. Мы сейчас формируем новое направление в медицине — социальная медицина, когда нужно лечить не только отдельных людей, но и общество в целом. Яркий пример — пчелиный рой. Есть пчелки, а есть пчелиный рой. Пчелки — это отдельные организмы, и бывает нужно лечить отдельных людей. Обычные врачи лечат отдельных людей.

Но пчелиный рой — это тоже организм. Общество, государство — тоже организм, только это — как бы над-организменный организм. Этот общественный организм тоже может болеть тяжело вплоть до гибели целых цивилизаций.

До нас недавно дошла идея, что нужно новое направление медицины — социальная, которая лечит общество, страну. Был у нас такой философ Зиновьев. Он ввел понятие человейник. Вот есть — муравейник с сообществом муравьев, а у нас — человейник с сообществом людей. А весь мир — это человейник человейников.

В рамках жизни человейника политика — одно из важнейших направлений жизнеспособности этого большого организма. Так что я все-таки вынужден идти в политическую сферу, чтобы лечить общество.

— У нас сразу же появились комментарии зрителей, что ельцинскую Конституцию нам написали США, она — антинародная и направлена на разграбление России, поэтому ее надо исправлять. А поскольку вы предлагаете бойкотировать поправки, значит вы — враг народа и предатель.

— И сразу ответ: врач ни на что не обижается, поэтому, как бы меня ни оскорбляли, я знаю, что такое психическое состояние человека, насколько его можно исказить в любую сторону. Мне бы очень хотелось сейчас конкретно разобраться, а в чем же это — вражеская Конституция. Книжечку эту я купил еще лет двадцать тому назад. Уже обложка стерлась и стала вся желтая.

— Вы не слышали, что ее писали американские советники? Есть там пятнадцатая глава о приоритете международных законов. И еще много всего такого есть.

— Вот тот товарищ, который сказал это, не читал Конституцию. В русских деревнях есть привычка, что если девушка — гулящая, ей ворота дегтем мажут. Но бывает, что к честной девушке пристает местный глава разбойного сообщества, она ему отказывает, и он тогда, чтобы ее наказать и обидеть, так же мажет ее ворота дегтем. И отмыться уже невозможно.

Такими же методами создали и нынешний образ Конституции. Она мне напоминает ту оболганную девушку, которую не читающие Конституции мажут везде дегтем, с тем чтобы опорочить. Я хочу прямо сейчас показать, что ее опорочили. Можно взять любую перечисленную вами позицию.

Давайте начнем с того, о чем очень распространенно мнение, принято говорить, что Конституция запрещает нам идеологию. Это — сплошь и рядом. Все кому не лень, говорят, что она нам якобы запрещает идеологию, а у государства должна быть идеология. Читаем — статья 13. Вслушайтесь, пожалуйста: "В Российской Федерации признается идеологическое многообразие".

Нормально? Нормально, потому что если ввести однообразие, я тут же спрошу: а кто должен вводить это однообразие? И слава Богу, иначе нам давно бы ельцинскую идеологию впарили как единственное, чему мы должны жестко следовать. И вот дальше — фраза:

"Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной". Суть этой статьи — слово "устанавливаться". То есть никакая идеология не может навязываться. Получается, что Конституция не запрещает идеологию. Она запрещает ее навязывать. И слава Богу! Это — восхитительная фраза. И где здесь запрещение идеологии?…

— Я открыла текст поправок, которые предлагается внести. Вот статья 67 "О федеральных территориях и недопустимости отчуждения территорий". В статье добавлено понятие федеральных территорий. Они могут быть закреплены в России федеральным законом. Этим документом определяется и порядок управления такими территориями.

— А зачем такая поправка? Создавайте федеральный закон и прописывайте все это в нем. Зачем это вносить в Конституцию-то?… Тем более, что совершенно непонятно что это будут за территории.

Почему я против поправок? Они пустые. Они ничего не добавляют.

— Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности.

— Так это уже есть в давно действующей Конституции! Зачем еще раз добавлять то, что уже там есть? От этого дублирования обороноспособность вырастет что ли?…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев