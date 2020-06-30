Игорь Гундаров: "Конституцию превратили в "Букварь"

Власти нас уверяют, что без поправок в Конституцию России — просто уже никак, потому что нынешняя — совсем никудышная и против нас. Так ли это? А теперь с поправками-то сразу заживём лучше и веселей? Все будет делаться правильно и по закону? Правленную Конституцию все сразу станут свято блюсти? Тогда не прописать ли там сколько раз в год плитку перекладывать, сколько раз в день улицы мыть? А что надо ливнёвку от листвы чистить?…

Читайте начало интервью:

Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" главному редактору Инне Новиковой рассказал академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров.

Конституция и ФЗ

— Игорь Алексеевич, была реклама, что нужно голосовать за поправки в Конституцию, чтобы гарантировать минимальный размер оплаты труда и индексацию пенсий. Статья 75 говорит об этом. Этого раньше не было. Также сказано, что РФ уважает труд граждан, обеспечивает защиту их прав, государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. В ней говорится о том, что в России создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества и гарантируется защита достоинства граждан и уважение труда человека, обеспечивается сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность. Достаточно подробно все написано.

— Да это — не дело Конституции. Опять перепутали Конституцию с федеральными законами.

Ты дай федеральный закон, что заработная плата должна выплачиваться вовремя, МРОТ равен такой-то величине, заработная плата врачей, педагогов и других специалистов — такая-то. Это все — задачи федеральных законов, а никак не Конституции.

Есть Соединенные Штаты Америки. Написали Конституцию. Там нет этой лирики, там — жесткие регуляторы, как нужно организовать политическую жизнь. А здесь превратили ее в "Букварь". Жалко, картинок нет. Я бы в таком случае добавил картинки. Тогда сочнее будет восприниматься. Картинка номер восемь. Картинка номер шестнадцать. К каждой статье.

— Есть важная поправка о запрете должностным лицам иметь иностранное гражданство и зарубежные счета. Эти ограничения распространяются на президента России, сенаторов, депутатов Госдумы, главу правительства России, вице-премьера, федеральных министров, иных руководителей федеральных органов, глав регионов, уполномоченных по правам человека, судей и прокуроров. Ведь сейчас у нас часто публикуются огромные списки высоких чиновников, топ-менеджеров компаний, которые имеют по несколько гражданств, видов на жительство в США, Британии, Швейцарии…

— Опять это — не задача Конституции. Должностные положения. Занимать государственный пост должен человек, у которого только одно наше гражданство. Это — естественно. Он не должен иметь такие-то заболевания. Он не должен быть судим. Но все это просто невозможно прописать в Конституции. Это делается в федеральных законах.

— У нас есть федеральный закон, который все это регламентирует?

— Надо написать. Создайте федеральный закон, а то мы с такой тенденцией дойдем до дресс-кода в Конституции. Почему бы уж со всем остальным там не написать: в больницах нельзя ходить девушкам в коротких юбках? Это важно? Важно. Но это — не задача Конституции. Это — задача Гражданского кодекса, который предписывает определенные правила для гражданских служащих.

— А как вам важнейшая часть о приоритете российской Конституции над решениями межгосударственных органов? В новой редакции статьи 79 сказано, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России, противоречащие Конституции РФ, не подлежат исполнению. Это на самом деле — очень важная история, потому что очень много всяких невыгодных нам международных актов и институтов, которые работают против нас. Этим же занимаются всякие наднациональные суды и другие непонятные организации вмешивающиеся в наши дела. Они много всего интересного пытались присудить.

— Итак, старую редакцию читаю. — Российская Федерация может участвовать в международных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами. — Если международный договор требует, чтобы вы передали часть полномочий, а вы считаете, что это можно сделать — передайте. Если вам не нравится, не заключайте договор.

Точно так же там есть еще одна статья. — Если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя. Противоречит — не заключайте договор. Кто вас заставляет заключать? Не заключайте.

Но если заключили, тогда будьте добры, выполняйте. Вы же сами подписали эти обязательства. Только тогда международное право является обязательством для внутреннего использования. Оно становится как бы частью внутреннего законодательства. Не нравится — денонсируйте договор.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев