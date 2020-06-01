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Автор Антон Куликов

1 июля: почему выбран этот день для голосования по поправкам в Конституцию

Политика

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Но вообще говоря, проголосовать можно будет и раньше — участки для голосования будут открыты с 25 июня. И тому есть причина.

В понедельник, 1 июня, прошло совещание президента с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Обсуждали дату проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Напомним, что пройти оно должно было 22 апреля. Однако голосование перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Собственно, по этой причине новую дату и не называли — в Кремле подчеркивали, что все зависит от того, какой будет эпидемиологическая ситуация.

С точки зрения безопасности

Судя по тому, что сегодня было названо 1 июля, к этому времени с точки зрения безопасности ситуация с коронавирусом властям видится более-менее стабильной. Однако предосторожности ради процесс решено несколько растянуть во времени.

А точнее, участки для голосования будут открыты за неделю до 1 июля, с 25 июня. "Проголосовать по поправкам к Конституции можно будет в течение семи дней для безопасности граждан на фоне эпидемии коронавируса", — сказал глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Это то, что касается рассредоточения во времени, чтобы минимизировать контакты и свести практически к нулю возможность заражения при процессе голосования. Это позволит и избежать очередей и скопления людей на избирательных участках", — уточнила она.

Поддержала дату и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, опять же напомнив о необходимости соблюдения мер безопасности.

Но именно 1 июля будет главным днем для голосования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что этот день может быть объявлен нерабочим.

При этом, голосование можно будет провести не только в помещениях, но и на улице. По словам Памфиловой, планируется задействовать систему "Мобильный избиратель". "Более того, в некоторых регионах, где докажут, что готовы к новым процедурам, может применяться и электронное дистанционное голосование", — добавила Памфилова.

Тридцать дней на раздумья

В свою очередь, президент прокомментировал идею провести голосование по поправкам в Конституцию в день проведения Парада Победы, который в этом году пройдет 24 июня.

"Парад Победы — это святое дело. Не будем его ни с чем смешивать. И экономить не надо. Один из побудительных мотивов проведения голосования в День Парада — это экономия средств, потому что тоже нерабочий день. Не будем точно на этом экономить", — сказал глава государства.

Логику же выбора 1 июля президент объяснил так: "Нам нужно 30 дней с момента объявления еще для решения некоторых вопросов, в данном случае, технического характера, но не только. Что имею в виду: мы сейчас возвращаемся к нормальному ритму жизни, многие предприятия возобновляют свою работу, все это проходит под знаком требований соблюдения определенных правил, связанных с коронавирусной инфекцией, и нам нужно отработать некий механизм".

Глава государства отметил, необходимость того, чтобы в жизнь наших граждан естественным образом вошли эти требования, чтобы все к ним привыкли", чтобы хватало необходимых материалов и средств защиты, чтобы были выработаны правила поведения.

По мнению президента, "с юридической точки зрения эта дата является безупречной: если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям".

Ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что считает важным именно всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Так что идеи о переносе голосования на более поздний срок или вовсе его отмене оказались необоснованными.

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Темы коронавирус элла памфилова поправки в конституцию голосование по поправкам
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