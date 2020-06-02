НОД: с помощью коронавируса идет уничтожение неугодных США

Депутат Госдумы, глава движения НОД Евгений Федоров в разговоре с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой делится своим мнением о коронавирусе как оружии мирового заговора, который, по его мнению, реализует Всемирная организация здравоохранения.

Диктатура в США: Трамп вводит регулирование соцсетей

— Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию — то, что у нас длится с 16 марта? Карантин, самоизоляцию, меры помощи бизнесу и людям? Весь комплекс возникших проблем.

— Карантина у нас нет, потому что карантин — это блокада коммуникаций для целей прекращения распространения эпидемии. Карантинов в царской России и СССР проводилось сотни. Они решали проблему за две недели. Сейчас такого нет. Есть затруднение распространения эпидемии, подразумевающее, что должны переболеть все когда-то. И сегодняшние проблемы будут длиться много лет.

Карантин решил бы проблему, еще раз, за две недели, но, чтобы его объявить, нужны полномочия властного характера. А как сказал наш президент, у нас наша конституция не верховодит, а верховодит международная Всемирная организация здравоохранения. Она карантин вводить не собирается. Те же государства, которые ввели именно карантин, давно с этой заразой покончили.

Первым из них стал Китай, разбирался месяц, и сейчас там жестко. Один заболевший на прошлой неделе в Шанхае привел к блокировке на карантин целого района. Через две недели там ни одного заболевшего. Самоизоляция — выбор, сделанный не нами. А лекарство может появиться через два года, пять лет. И дадут ли нам его американцы? Трамп заявил, что его будут давать через Пентагон, у которого, как понимаете, свои задачи.

То есть худший результат выбран не нами. Он имеет целью не борьбу с эпидемией. Что за цель поставили американские чиновники и контролирующий ВОЗ Билл Гейтс, мы не знаем, но явно ничего хорошего.

Иммунитет, видимо, не вырабатывается. И будет повторяемость, цикличность болезни с фальсифицированными цифрами, потому что методика социологии тоже пришла из ВОЗ. Об этом в полный голос говорят регионы. Фальсификация в Дагестане, Владимире, Москве. Когда Собянин говорил про триста тысяч заболевших, официально было бы сто. Но эти все методики дает ВОЗ, и направлены они на то, чтобы не был как раз включен карантин, то есть, чтобы не сорвался курс по ликвидации российского народа и государства. Отсюда вывод, что ликвидация СССР в 1991 году продолжается уже планом "Ост" по ликвидации народа-противника в плане конкуренции.

Даже если ты отказался от отечества — ты погибнешь.

— Вы говорите такие вещи про американцев. Но в США-то вообще беда, там полтора миллиона заболевших и сотни тысяч умерших. В Европе ужасные цифры, Италия, Испания — огромная смертность, но они же явно не входят в этот план по уничтожению!

— А вы знаете, кого Гитлер убил первыми до славян и евреев? Первыми погибли немецкие граждане — инвалиды и больные. Потом были немецкие евреи, подчеркну — граждане Германии. А потом уже пошли поляки, славяне и все остальные по перечню плана "Ост". Так что ничего удивительного.

Американская линия давно известна как линия золотого миллиарда. Билл Гейтс, куратор ВОЗ, по сути — Политбюро США, как олигарх давно ведет политику сокращения населения. По той же Африке — уже лет двадцать. И он открыто об этом говорит, "Майн Кампф" давно написана американцами.

У них огромный опыт, вспомните, как уничтожили коренных жителей Америки. Нация составляла 40-60 миллионов человек, а "сократили" ее до 200 тысяч. Разными методами:

стерилизацией по закону Рузвельта,

оспенными одеялами.

Не напоминает сегодняшнюю эпидемию? Конкуренцию наций никто не отменял, и американцы не ведут себя как-то странно, а ведут себя как всегда.

Удар не по одной России?

— Так они больше всех пострадали от этой пандемии. Или болеют и умирают неправильные американцы?

— И это тоже. "Правильные" американцы почему-то совсем не умирают. И наши правильные российские бизнесмены — тоже, а живут со своими джетами на островах. Второе: Европа, включая Италию — реальный конкурент США в плане евро. Потому американцы бомбили Сирию, чтобы ударить по Европе. Обратите внимание — мы не говорим, что эпидемия — оружие, хотя она может им быть. Она может быть использована в интересах конкуренции наций.

Два года назад наш Совет безопасности говорил, что двести американских лабораторий делают эпидемиологическое оружие. Я допускаю, что оно могло выйти из-под контроля. Между прочим, цифры. Химические войска были применены впервые в Первую мировую войну. Так вот количество немцев, пострадавших при его применении, было больше, чем французов и англичан, против которых применяли. Это специфика любого оружия массового поражения.

И вообще, вы же понимаете, что американцы реально контролируют или бросили вызов 90% человечества. Так что вполне спокойно они могут получать и "ответку". Это третий аргумент.

Так что сегодня мы идем неправильным путем, нас ведут на цели, несовместимые с нашей жизнью. Все губернаторы говорят: нам приказывает ВОЗ, открыто и официально. Даже правительство на ВОЗ ссылается. В том числе голосование по Конституции было сорвано. Скажу как депутат: мы гнали вопрос, за три дня приняли, чтобы в феврале уже было голосование. Но регионы предали, когда в них отправили на заключение. Они даже не поставили в повестку дня.

— Я очень подозреваю, что регионы знать не знали о том, как и никто вообще, даже разведки мира — что будет такая ситуация.

— Уже Китай по полной бушевал.

— Да, но еще не понимали, насколько это опасно. Что это захватит весь мир.

— Кроме тех, кто это планировал, согласитесь. Они были готовы еще много лет назад.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаева