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Автор Антон Куликов

Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил

Политика

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России, в котором оспорил указ Владимира Путина о своей отставке. Сообщение об этом пришло накануне поздно вечером, можно даже сказать, ночью — причем не от истца, а из Верховного суда.

С чего все началось и какое было продолжение

Новость произвела фурор. Еще бы, ведь Игнатьев стал первым экс-губернатором, который оспорил указ главы государства о своем увольнении в Верховном суде. Хотя главы регионов и ранее судились с главой государства. Но то было давно.

Указ президента об отставке Игнатьева в связи с утратой доверия был обнародован 29 января 2020 года. "Утрата доверия" в формулировках указов об отставках глав регионов используется достаточно редко.

Михаил Игнатьев в том же январе дважды стал героем — вернее, антигероем — выпусков новостей.

  • Сначала он заявил, что "надо мочить" журналистов и блогеров из других регионов, которые "хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". Потом за свои слова Игнатьев извинился, заявив, что их передернули.
  • Но буквально через несколько дней в Сети появилось видео, где он заставляет подпрыгнуть офицера МЧС при вручении ключей от новой пожарной техники. Достаточный это был повод или нет, но сначала Игнатьева исключили из партии, а затем отправили в отставку.

Иск подан. Такого раньше не было?

Бывший глава Чувашии подал иск в Верховный суд спустя почти четыре месяца после отставки. Как уже было сказано, об иске стало известно из сообщения Верховного суда. Сам Михаил Игнатьев пока эту историю не комментирует. Как и никто из его представителей. Вся информация пока что только из суда.

Известно, что иск был подан 20 мая, рассмотреть его планируется 30 июня. Владимир Путин заявлен административным ответчиком по иску. Известно, что экс-главе Чувашии возвращено заявление в части требований прав на дополнительные соцгарантии ("в связи с неподсудностью данному суду"). Принят иск в той части, в которой бывший глава региона оспаривает указ главы государства о досрочном прекращении его полномочий.

Много говорят о том, что Михаил Игнатьев стал первым бывшим главой региона, который оспорил свою отставку в суде. Но это не совсем так. В 1992 году отстраненный от должности глава Липецкой области Геннадий Купцов подал иск против Бориса Ельцина. А в 1993 году по тому же пути пошел глава Брянской области Юрий Лодкин.

Причем Купцов даже выиграл, Мосгорсуд отменил решение президента. Но было это в 1994 году и администрацию Липецкой возглавлял Михаил Наролин, который выиграл выборы в 1993 году. Так что на свой пост Купцов не вернулся. Лодкин же суды проиграл.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который был уволен с той же формулировкой в 2010 году, тоже угрожал подать иск, ответчиком по которому должен был стать президент Дмитрий Медведев. Но говорил об этом Лужков все же не лично, а через третьих лиц. И иск против Медведева он так и не подал.

Любопытно, что экс-главу Чувашии едва ли можно отнести к числу наиболее известных российских губернаторов. До январских скандалов общественность за пределами республики его персона интересовала мало. После отставки, к слову, тоже. Так что представлять его как некоего претендента на роль лидера региональной фронды большое преувеличение.

В ходе подготовки этого материала стало известно, что Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге. "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщает, что у экс-главы Чувашии двусторонняя пневмония, он в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких. Сейчас Игнатьев находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации.

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Темы верховный суд утрата доверия михаил игнатьев
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