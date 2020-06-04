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Автор Олег Артюков

Причины развала СССР

Политика

Почему развалился СССР? Какие основные разногласия были между республиками, прежде всего РСФСР, и центром? Что помешало заключению Союзного договора? Почему провалился ГКЧП? Обо всем этом и многом другом рассказал делегат Первого съезда народных депутатов РСФСР Сергей Филатов, с 1993 по 1996 год руководитель Администрации Президента России, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, председатель Конгресса интеллигенции России.

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— Сергей Александрович, делегатам того съезда было известно, как советское руководство реагирует на их решения, в частности на избрание Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР?

— С самого начала Горбачев поставил цель и не скрывал этого, чтобы ни в коем случае не избрать Ельцина председателем Верховного Совета. Ельцин был уже вне ЦК и вне Московского городского комитета партии, куда ранее был назначен первым секретарем, а главное — он был в довольно сильной оппозиции к Политбюро и лично Горбачеву. Он критиковал их налево и направо.

Естественно, Горбачев делал все, чтобы его дискредитировать и отстранить отовсюду. Это, кстати говоря, очень сильно вредило в дальнейшей работе, потому что очень многие решения по важным вопросам Верховный Совет Союза пытался принять раньше, чем Верховный Совет Российской Федерации, чтобы опередить и поставить перед фактом.

Раньше своего руководства в Российской Федерации практически не было, нами руководили непосредственно ЦК КПСС и правительство Союза ССР. Потом уже сделали Бюро ЦК КПСС по России и правительство Российской Федерации. Но на самом деле это правительство занималось только жилищно-коммунальным хозяйством.

Практически все предприятия на территории Российской Федерации были союзного подчинения. Они составляли 74% промышленности всего Союза, и все налоги платились в союзный бюджет. Поэтому Россия была беднее всех других республик Союза, социальная сфера у нас была тоже очень плохая.

Центральной власти надо было не брать все на себя, а занимается глобальными вопросами:

  • оборона и безопасность,
  • военная промышленность,
  • международная политика,
  • космос и наука,
  • энергетика,
  • транспорт и связь.

А все остальное, конечно, надо было отдать в республики, чтобы каждая республика имела возможность проводить свою экономическую политику. Налоги, безусловно, надо было справедливо распределять — оставлять в республиках, а не все забирать, а потом из центра решать, кому что дать.

Но Горбачев слишком поздно это понял. Тогда он приступил к подготовке Союзного договора, но этот процесс шел вообще ни шатко, ни валко, а у него за спиной росло сопротивление оппозиции. Эта оппозиция 19 августа создала ГКЧП и устроила переворот, который на самом деле провалился благодаря тому, что Российская Федерация уже была фактически объединена новыми задачами.

Мы тогда понимали, что одним Съездом и Верховным Советом нам не обойтись в практической работе. Необходима была очень сильная исполнительная власть. Именно поэтому пришла в голову мысль избрать своего президента. Борис Николаевич стал главой государства и его исполнительной власти, когда его избрали президентом. А когда развалился Советский Союз, это дало возможность сразу приступить к экономическим реформам в Российской Федерации.

— Довольно распространенная точка зрения, что именно решения первого Съезда депутатов РСФСР создало условия для развала Советского Союза, сильно этому способствовало учреждение поста президента, избрание Ельцина и Декларация "О государственном суверенитете". Ведь фактически Советский Союз держался на России, и вы выдернули экономический и политический базис. Как вы считаете, это так?

— Очень грубая ошибка, которая породила войну законов между Россией и СССР, была совершена самой центральной властью. Верховным Советом Советского Союза принимались неприемлемые для России законы. Это породило совершенно ненужную борьбу. Причем, очень многие элементы экономической и политической реформы поставили в тупик и союзное правительство.

Все эти события были порождены неправильными действиями союзного руководства. И если бы этого не произошло, то я думаю, мы, скорее всего, договорились бы о о союзном договоре, потому что он как раз давал возможность разделить полномочия.

Ведь в России потом такая же ситуация сложилась с нашими автономиями. Когда многие субъекты федерации начали бунтовать и даже пытались выйти из состава Российской Федерации, мы вынуждены были подписать федеративные договоры с республиками, округами и так далее.

Хотя мы сами себя загнали в определенный тупик, потому что, когда делали новую Конституцию Российской Федерации, то национальные республики потребовали, чтобы приложением к ней стал интерактивный договор. Мы объясняли им, что тогда возникнут правовые коллизии с судебной системой, правоохранительными органами и многими другими структурами.

Но самый главный и нужный вопрос, который был в федеративном договоре, это — распределение полномочий между центром и субъектами. И надо сказать, что это очень сильно утихомирило ситуацию. В Конституцию мы тоже включили все эти положения из федеративного договора. Поэтому сепаратистские настроения улеглись, все успокоились.

Кроме того мы подписали договоры между центром и отдельными субъектами Федерации, что какая-то доля богатства оставалась в республике. И мы видим, что таким образом многие республики очень сильно выросли. Татарстан, например, просто расцвел за это время. Мне кажется, это был очень важный шаг. Многие республики стали прибыльными, они стали в общий бюджет больше денег отдавать, для того чтобы вся Российская Федерация была богаче.

Беседовал Олег Артюков

Подготовил Юрий Кондратьев

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