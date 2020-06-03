Как коммунисты СССР и РСФСР лишили власти КПСС

30 лет назад во время последнего этапа Перестройки проходил, как к нему не относись, поистине исторический I съезд народных депутатов РСФСР. Как он проходил? Какие самые важные решения были приняты? Чем жили тогда люди? Что происходило в обществе и руководящей и направляющей силе всего СССР — КПСС?

30 лет первому съезду народных депутатов РСФСР: Что он значил для России?

На эти и другие вопросы ответил делегат съезда, с 1993 по 1996 год руководитель Администрации Президента России, ныне — президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, президент Международного фонда защиты от дискриминации, председатель совета Конгресса интеллигенции Российской Федерации Сергей Филатов.

Читайте начало интервью:

Как на I съезде народных депутатов РСФСР появилась декларация "О суверенитете"

— Сергей Александрович, когда депутаты только собирались на Первый съезд народных депутатов РСФСР, проходил подготовительный этап. Были какие-то подозрения, что все может сорваться в последний момент?

— Были абсолютно. Поэтому Виталий Иванович Воротников в этом плане очень мудро поступил. Он издал распоряжение и вызвал некоторых депутатов заранее, из них составили шесть депутатских групп, которые и готовили этот съезд. Если бы он этого не сделал, то это сделала бы "Демократическая Россия", которая с 1 апреля после встречи с Борисом Николаевичем Ельциным уже начала говорить о необходимости такой подготовки.

Они самостоятельно тоже подготовили свои документы. Но решения Воротникова было уже достаточно. Он поступил мудро и дальновидно, сделав это с помощью всех будущих фракций в Верховном Совете. Там были представлены коммунисты, аграрники и все остальные направления, которые потом сформировались во фракции и группы.

— Какое самое первое и важное решение было принято на том Съезде?

— Первое изменение в Конституции, которое произошло, это отменили пункт 6, где говорилось, что Коммунистическая партия является руководящей, направляющей силой. Поэтому она имела большое влияние в работе всей государственной структуры. Такое же решение было принято и на Съезде народных депутатов всего Союза.

— Вы упомянули, что почти 87% депутатов были членами Коммунистической партии, но образовалось шесть депутатских фракций и групп, идеологически достаточно разнонаправленных. К тому же во фракциях "Демократической России" и Компартии было примерно по 30% народных депутатов. Как же так получилось?

— Тогда время было на самом деле перестроечное, то есть — такое переходное и потому неопределенное. Старшее поколение хорошо помнит эту борьбу. Ведь Горбачев не просто так со знаменем шел, а со своими реформами. Была довольно серьезная борьба в обществе, в Коммунистической партии и внутри самого Политбюро ЦК КПСС.

Мы, когда стали депутатами, требовали, чтобы КПСС своим решением разделилась на две части — на Социал-демократическую партию и собственно Коммунистическую партию. К тому времени уже многие внутри партии были с ней не согласны и хотели отделиться. Этому как раз был посвящен последний Съезд КПСС. К сожалению, большинство не поддержало такого разделения.

После этого очень многие, в том числе и я, вышли из партии. Многие на этом Съезде идеологически были уже вне партии, готовы были построить свою программу. Поэтому очень многие депутаты с партийными билетами коммунистов были у аграрников, "Демократической России" и в других фракциях.

Но огромное большинство, примерно третья часть, было "болото". У них не было никакой идеологической какой-то основы, и часто они голосовали противоположно: то одних поддерживали, то других. Поэтому чаще всего решения принимались тогда с очень сильным накалом при обсуждениях, и часто все решалось минимальным перевесом голосов. Но все-таки за Декларацию "О суверенитете РСФСР" проголосовало почти 100%. Там были все.

— А с чем такое единодушие связано?

— Ведь когда мы встречались с населением, которое нас избирало, тоже был очень сильный накал в обсуждении принципиальных вопросов.

Большинство избирателей очень требовательно отнеслось к выборам, были очень тяжелые разговоры, кого будем выбирать, какую линию будем проводить, что будет с экономикой, потому что в то время уже было все очень плохо, в магазинах уже почти ничего не было.

Поэтому люди требовали эффективной работы и решительных перемен и преобразований. Поэтому с таким настроением приехали все. Коммунисты, которые поддерживали партию, и те, которые уже планировали из нее выйти, и беспартийные — все приехали для того, чтобы все-таки попробовать наладить нормальную жизнь, а для этого требовалось срочно решить хотя бы самые важные вопросы.

И у каждого, конечно, было желание принять этот важнейший документ, потому что Декларация "О суверенитете":

во-первых, открывала путь к изменениям в Конституции,

во-вторых, она давала возможность вносить поправки в Конституцию и создавать новую Конституцию,

и в-третьих, что самое главное, она давала возможность перейти к экономическим реформам.

Это — очень важный и всеобъемлющий документ. По объему он — совсем небольшой документ. Но эта Декларация имела очень большое практическое значение, потому что, опираясь на него, можно юридически подойти к решению очень многих вопросов и даже еще без изменения Конституции уже начать принимать законы, которые остро были необходимы для дальнейших решительных реформ.

Беседовал Олег Артюков

Подготовил Юрий Кондратьев