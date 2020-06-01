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Автор Олег Артюков

Как на I съезде РСФСР появилась декларация "О суверенитете"

Политика

Первый съезд народных депутатов РСФСР проходил с 16 мая по 22 июня 1990 года. Депутаты избрали Бориса Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР и приняли Декларацию "О государственном суверенитете РСФСР". Прошло 30 лет. Это — уже история. Пора извлекать уроки.

30 лет первому съезду народных депутатов РСФСР: Что он значил для России?

Об этих событиях в прямом эфире программы "Точка зрения" видеостудии Pravda. ru рассказал непосредственный участник событий — делегат съезда, с 1993 по 1996 год руководитель Администрации Президента России, ныне — президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, президент Международного фонда защиты от дискриминации, председатель совета Конгресса интеллигенции Российской Федерации Сергей Филатов.

— Принятие Декларации "О государственном суверенитете России" 12 июня 1990 года у нас отмечается как государственный праздник, соответственно, скоро будет 30-летний юбилей. Сергей Александрович, до этого созывался Верховный Совет РСФСР. Как, у кого возникла идея собрать Съезд народных депутатов? И главное — с чем это связано, почему понадобился новый формат?

— Эта идея принадлежит Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Он с Верховного Совета Союза ССР начал демократические преобразования, стал по-новому организовывать государственное устройство. Правда, у него не хватило духу в Верховном Совете Союза провести всенародные выборы, как это сделали в Верховном Совете Российской Федерации.

Значит, у нас появилась палата Съезда народных депутатов, которой принадлежали все полномочия на территории Российской Федерации, это стал высший орган власти России. Верховный Совет, который подчинялся Съезду, впервые стал работать на постоянной основе. Более того, депутаты самостоятельно готовили законопроекты, самостоятельно их принимали, никаких подсказок, скажем, из ЦК или откуда-то еще не было.

Тогда впервые в истории в России прошли действительно свободные демократические выборы. Это значит, не было ни одного округа, в котором был бы всего один кандидат. Всего баллотировалось 80 с лишним тысяч кандидатов в депутаты, на Съезд было избрано в конечном итоге 1060 человек. В среднем получается 7 человек на место в депутатском корпусе.

Это была отличительная черта этого Съезда. Не было явных помех при выборе депутатов на Съезд народных депутатов. В конечном итоге коммунистов было избрано почти 87 процентов. Но парадокс! — Несмотря на это, большинства у коммунистов в Верховном Совете не было!

Немножко позже были созданы депутатские фракции. У фракции партии "Демократическая Россия" там было порядка 30%. И у коммунистов — примерно такая же численность. Также образовались депутатские фракции аграрников и "Смена — Новая политика", это — наша молодежь, которая была в депутатах и очень активно работала. Кроме этого еще был ряд групп, которые не вошли во фракции, но также работали. Они готовили свои предложения и представляли их на голосование.

Еще за месяц до Съезда многие депутаты были вызваны в Москву. Было организовано шесть депутатских групп, которые заранее готовили различные вопросы к Съезду, которые там реально обсуждали. Это тоже была отличительная особенность.

Раньше всем делегатам, которые приезжали на Верховный Совет, сразу выдавались уже готовые документы в папках. Им оставалось только проголосовать, поддержать предложения, которые в основном исходили от аппарата Верховного Совета или из ЦК КПСС.

Но эта практика уже во время подготовки Первого съезда была сломана. Съезд работал в напряженном режиме. Это была внутренняя очень ожесточенная борьба, потому что были совершенно разные политические позиции у тех, кто был в разных фракциях.

Аграрники боролись за то, чтобы сохранить статус-кво и помощь колхозникам, коммунисты боролись за сохранение всего режима советского, "Демократическая Россия" боролась за то, чтобы преобразовать страну — как экономику, так и политическую систему страны.

Не случайно появилась декларация "О суверенитете", потому что у нас была немножко тупиковая ситуация после выборов председателя Верховного Совета. Для того, чтобы принимать новые законы, необходимо было менять Конституцию. Но просто так менять Конституцию по тогда существовавшим правилам было невозможно. Поэтому и была принята эта декларация.

Суверенитет подразумевался не в мире, на международной арене, а внутри Советского Союза, потому что встал вопрос о том, что по факту Россия не является самостоятельным суверенным государством внутри Союза.

В декларации "О суверенитете" даже появился пункт, что законы, принимаемые Верховным Советом Союза ССР, действуют на территории России только после их одобрения Верховным Советом Российской Федерации.

Этот пункт выскочил не просто так — его спровоцировала центральная власть Союза. Когда готовились подписывать федеративный договор, ей была дана команда включить в состав подписантов федеративного договора автономные республики РСФСР.

Это, конечно, очень сильно возмутило депутатов, поэтому практически все сразу сказали: если ваша союзная власть хочет распоряжаться регионами Российской Федерации, то мы хотим, чтобы это делалось только с согласия Съезда или Верховного Совета народных депутатов.

Много было исторических решений принято на этом Съезде, но основная борьба, конечно, шла за выборы Бориса Николаевича Ельцина, потому что мы понимали, если будет Власов или кто-то еще от коммунистов, то никаких преобразований не будет. А нам необходимо было многое преобразовывать, прежде всего — экономику и политическую систему.

Беседовал Олег Артюков

Подготовил Юрий Кондратьев

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