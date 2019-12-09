Дилемма России в 2021 году: свободные выборы или Майдан

После пенсионной реформы 2018 года социальный договор между обществом и властью перестал действовать, сказал в эфире программы "Точка зрения" директор аналитического центра Стратег-PRO Александр Ведруссов.



Протесты в России будут нарастать. Справятся ли власти?

По его словам, прошлый договор состоял в том, что власти могли "рисовать" себе победу в выборах в обмен на повышение уровня жизни населения. Однако после того, как "с подачи проамериканского центра Карнеги" была проведена непопулярная "оптимизация" пенсионного возраста, люди вспомнили, что с 2014 года их доходы не растут. И если раньше они это терпели в обмен на "крымскую весну", то после реформы настроения резко изменились, отметил эксперт.

До того изменились, что население готово поддержать даже тех, кто стоит за Навальным и "либертарианцами", сказал Александр Ведруссов. Свидетельство этому - протесты в июне в Москве, которые под флагами оппозиции собрали большое количество протестующих. По словам политолога, предстоит борьба за выработку нового консенсуса, и власти, если они не хотят проблем, должны отменить пенсионную реформу. Мало того, любая партия, которая выберет этот лозунг в своей предвыборной платформе на думских выборах 2021 года, победит "Единую Россию". Во всяком случае, составит ей серьезную конкуренцию, даже при задействовании административного ресурса, продолжил Александр Ведруссов.

Если же власти, не отменяя реформу, "нарисуют" победный результат "Единой России", то население городов выйдет на многочисленные протесты и обеспечит их сменяемость майданным способом, отметил эксперт. Он добавил, что в патриотическом спектре элиты появились люди, которые эту дилемму понимают. Это государственники, которые, в отличие от "охранителей", будут пытаться наладить обратную связь с избирателями. Насколько это удастся — от этого зависит будущее страны.

По словам Александра Ведруссова, видно, что элиты стараются быть гибче, но они совершенно неверно ведут себя с системной оппозицией, всячески шельмуя губернаторов от КПРФ и ЛДПР. Именно системной оппозиции, по мнению эксперта, надо брать на себя инициативу по выработке нового социального договора, особенно молодым лидерам этих партий.

Тем не менее имеют перспективы на выборах в Госдуму и новые движения — партия Захара Прилепина "За правду" и движение Николая Платошкина "За социализм". Какова роль президента Владимира Путина в становлении в России новой политической системы? Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

Читайте по теме: Член команды Ельцина рассказал о передаче Донбасса и Крыма в 1991 году

Захар Прилепин объявил о создании партии. Кто будет за нее голосовать

В Кремле прокомментировали ситуацию с футбольными фанатами