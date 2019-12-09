Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Политика
Федеральные Региональные
Автор Любовь Степушова

Дилемма России в 2021 году: свободные выборы или Майдан

Политика » Выборы » Федеральные

После пенсионной реформы 2018 года социальный договор между обществом и властью перестал действовать, сказал в эфире программы "Точка зрения" директор аналитического центра Стратег-PRO Александр Ведруссов.


Протесты в России будут нарастать. Справятся ли власти?

По его словам, прошлый договор состоял в том, что власти могли "рисовать" себе победу в выборах в обмен на повышение уровня жизни населения. Однако после того, как "с подачи проамериканского центра Карнеги" была проведена непопулярная "оптимизация" пенсионного возраста, люди вспомнили, что с 2014 года их доходы не растут. И если раньше они это терпели в обмен на "крымскую весну", то после реформы настроения резко изменились, отметил эксперт.

До того изменились, что население готово поддержать даже тех, кто стоит за Навальным и "либертарианцами", сказал Александр Ведруссов. Свидетельство этому - протесты в июне в Москве, которые под флагами оппозиции собрали большое количество протестующих. По словам политолога, предстоит борьба за выработку нового консенсуса, и власти, если они не хотят проблем, должны отменить пенсионную реформу. Мало того, любая партия, которая выберет этот лозунг в своей предвыборной платформе на думских выборах 2021 года, победит "Единую Россию". Во всяком случае, составит ей серьезную конкуренцию, даже при задействовании административного ресурса, продолжил Александр Ведруссов.

Если же власти, не отменяя реформу, "нарисуют" победный результат "Единой России", то население городов выйдет на многочисленные протесты и обеспечит их сменяемость майданным способом, отметил эксперт. Он добавил, что в патриотическом спектре элиты появились люди, которые эту дилемму понимают. Это государственники, которые, в отличие от "охранителей", будут пытаться наладить обратную связь с избирателями. Насколько это удастся — от этого зависит будущее страны.

По словам Александра Ведруссова, видно, что элиты стараются быть гибче, но они совершенно неверно ведут себя с системной оппозицией, всячески шельмуя губернаторов от КПРФ и ЛДПР. Именно системной оппозиции, по мнению эксперта, надо брать на себя инициативу по выработке нового социального договора, особенно молодым лидерам этих партий.

Тем не менее имеют перспективы на выборах в Госдуму и новые движения — партия Захара Прилепина "За правду" и движение Николая Платошкина "За социализм". Какова роль президента Владимира Путина в становлении в России новой политической системы? Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

Читайте по теме:  Член команды Ельцина рассказал о передаче Донбасса и Крыма в 1991 году

Захар Прилепин объявил о создании партии. Кто будет за нее голосовать

В Кремле прокомментировали ситуацию с футбольными фанатами

Темы владимир путин выборы в госдуму любовь степушова протесты в россии пенсионная реформа александр ведруссов программа точка зрения
Актуальная аналитика
Федеральные
Дилемма России в 2021 году: свободные выборы или Майдан
Новости Украины
Что покажет саммит "нормандского формата" в Париже
Общество
О "Джеке Лондоне, которого изгнали из Райффайзенбанка" в 2017 году
Новости Все >
В России предложили приравнять хищение средств к госизмене
Захарова анонсировала встречу Путина и Зеленского
В руководстве "Роза Хутор" произошли кадровые изменения
Шарапова отказалась от участия в Олимпиаде-2020
Израильские ученые установили: растения в стрессе умеют "говорить"
Шойгу заявил об усилении воздушного компонента ядерной триады РФ
"Почта России" ищет мужчину, которому выдали часть пенсии печеньем
Турция депортировала во Францию одиннадцать боевиков
Адвокат Трампа "нашел много интересного в каком-то месте"
Полиция начала поиски детей хоккеиста Зайцева
Последние материалы
Дилемма России в 2021 году: свободные выборы или Майдан
В руководстве "Роза Хутор" произошли кадровые изменения
Шарапова отказалась от участия в Олимпиаде-2020
Израильские ученые установили: растения в стрессе умеют "говорить"
Шойгу заявил об усилении воздушного компонента ядерной триады РФ
"Почта России" ищет мужчину, которому выдали часть пенсии печеньем
Что покажет саммит "нормандского формата" в Париже
Турция депортировала во Францию одиннадцать боевиков
Адвокат Трампа "нашел много интересного в каком-то месте"
Полиция начала поиски детей хоккеиста Зайцева
Популярное
Шоу-бизнес
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек

17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".

Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Новости Белоруссии
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Здоровье
Причины гормонального сбоя у мужчин и женщин
Бывший СССР
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Любовь Степушова Что покажет саммит "нормандского формата" в Париже Любовь Степушова Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
"Чуда не будет": украинцев предупредили о "послевкусии" саммита
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Что покажет саммит "нормандского формата" в Париже
ФОМ: 68% россиян поддерживают изменение Конституции
Адвокату Жукова пригрозили госизменой за финансирование карателей
Адвокату Жукова пригрозили госизменой за финансирование карателей
Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
В 2020 году в России будут по-новому бороться с коррупцией
Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
На Украине радикалы захватили Свято-Успенский храм
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Навальный активизировал раскрутку своего "Черного блокнота"
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Навальный активизировал раскрутку своего "Черного блокнота"
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Украина и Россия заключили договор на транзит нефти сроком на 10 лет
Титул "Мисс Вселенная 2019" получила представительница ЮАР
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ