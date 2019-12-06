В Кремле прокомментировали ситуацию с футбольными фанатами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с задержаниями болельщиков в Санкт-Петербурге не является критической. По его словам, у властей нет противостояния с болельщиками.

Ранее сообщалось, что суды Санкт-Петербурга вынесли 34 постановления в отношении фанатов. Фанату "Спартака" Валерию Бевзу запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет.

"Мы видели сообщения, действительно, на этот счет. В настоящий момент мы не полагаем, что ситуация какая-то серьезная и чем-то чревата. Действительно, были определенные происшествия, но в данном случае здесь есть спортивные власти и есть наш Российский футбольный союз, которые и занимаются этим вопросом", - приводит "РИА Новости" Пескова.