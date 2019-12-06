Захар Прилепин объявил о создании партии. Кто будет за нее голосовать?

За партию Захара Прилепина голосовать не будут, "у нас и так много шутов", тем более во власти властью никто делиться не хочет, считает эксперт по Европе Владимир Швейцер.

В интервью агентству "РИА Новости" писатель Захар Прилепин подтвердил планы по преобразованию движения "За Правду" в партию, которая будет участвовать в региональных выборах 2020 года и думских — 2021 года. "Нужно создавать партию и тут же вгрызаться во всю эту политическую деятельность, выбивать себе пространство для политического жеста", — подчеркнул Прилепин. При этом он заявил, что если и пойдет на выборы, то исключительно с целью не допустить в России "либерального реванша" и "Майдана".

Для пользователей социальных сетей Прилепин пояснил: "Заявляю самым официальным образом: да, мы с товарищами работаем над созданием партии, подали необходимые заявления, в регионах уже идут собрания инициативных групп. Зачем мы это делаем? Затем, что нужны инструменты влияния, в том числе на власть. По действующему закону это можно сделать только с помощью партии. Все остальные партии нам не подходят либо идеологически, либо по другим причинам. Поэтому будет своя. Будем ли участвовать в ближайших выборах? Будем".

Событие "Правде.Ру" прокомментировал заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

— Каковы могут быть перспективы у партии Захара Прилепина?

— У нас таких шутов, извините меня за выражение, всегда было много и хватает. Единственный успешный шут — это (Владимир) Жириновский. Мы еще над его шутками будем смеяться лет 20, не меньше. Второго такого юмориста, видимо, в России не надо. Я считаю, что политикой должны заниматься люди к этому профессионально готовые. Человек может быть и писателем, и талантливым актером, но ему совершенно необязательно выходить на политическую арену. Тем более, что у нас в партийном плане все уже определено. У нас же есть четыре думские партии, никто через них не перескочит. Только разве в какой-то критической ситуации. Я надеюсь, что у нас все будет нормально и никакого политического аврала не будет.

— Есть феномен партии "Родина", которая на думских выборах 2003 года отняла у КПРФ значительную долю левопатриотического электората. Сейчас такое возможно?

— Я не понимаю ваш интерес, потому что выборов в ближайшее время никаких не будет. Были выборы местного значения, в Москве были такие выборы. И никаких Прилепиных у нас рядом, по-моему, не было, все было довольно спокойно, относительно, конечно. Были с "Яблоком" всякие инциденты, еще с кем-то. Поэтому я не вижу, что такие люди могут сейчас кого-то увлечь на избирательные участки, пусть со своими любимыми хорошими программами, или нехорошими. Они просто не политики такого ранга. Это политики для телешоу. На телешоу они хороши, они остроумны, интересны. Но это не значит, что за них кто-то будет голосовать.

— Многие говорят, что партии в РФ могут набрать силу, только будучи проектами Кремля. Так ли это?

— Все проекты уже сделаны. Все эти четыре проекта работают. Это поле все уже распахано и засеяно. Ничего нового там не появится и не вырастет.

— Не предвидится?

— Да. Имейте в виду, я в данном случае говорю как обычный гражданин России, а не как эксперт. Потому что я занимаюсь этими партиями в Европе. Я могу сказать о (Эммануэле) Макроне, о (Борисе) Джонсоне, о ком угодно, о каких-то итальянцах. А о наших — только глядя снизу на то, что происходит в основном в средствах массовой информации, отнюдь не в реальной жизни.

— То есть смотрите на это как на несерьезное и не имеющее оснований?

— Абсолютно. Кто-то вбрасывает. У нас же как все устроено? Когда у человека есть хорошие деньги, он может выйти на любую передачу, заплатить СМИ какие-то деньги, они будут крутить, вертеть эту фигуру определенное время, пока не поймут, что это абсолютно не имеет смысла и может их даже скомпрометировать. Поэтому от этого иногда отказываются. Выходит человек, а потом его нет, потому что он неинтересен.

— Вы считаете, Прилепин электорату не интересен?

— Если говорить о Захаре Прилепине, я не знаю, против чего он будет протестовать. Я вообще с ним как с политической фигурой не знаком. Просто иногда, случайно включая телевидение, я могу увидеть его на Первом канале, где-то еще. Просто медийное лицо, фамилия вроде бы примелькалась и все. Эти люди обычно возникают накануне каких-то событий, выборов, допустим. Оплатив какую-то возможность участвовать где-то, они это активно используют. Причем я даже не понимаю зачем. Потому что я бы лично, если бы у меня были деньги, ни копейки не дал кандидату, который шансов не имеет. Это просто выброшенные деньги.

Но кто-то хочет поиграть во власть. У меня есть предположение, что это все экономические интересы. У нас же партии имеют, грубо говоря, своих олигархов, которые им сбрасывают деньги. У нас государство денег не дает никому. Эти партии сами ищут источники финансирования. Стремящиеся во власть могут найти каких-то богатых людей, которым будут говорить, что я бы смог защищать ваши интересы, если бы был депутатом Государственной думы. И они начинают говорить на эту тему сколько угодно. От этого толка никакого нет.

— Разве государство не поддерживает эти партии: ни КПРФ, ни ЛДПР?

— Нет.

— А чем они зарабатывают?

— Они имеют хорошие связи, прежде всего, на местах у местных предпринимателей. И тот же Жириновский в свое время имел, и "Справедливая Россия". "Единая Россия", безусловно, потому что она связана с руководством, она связана с губернаторами. Губернаторы дают экономическую власть, дают свободу деятельности. Все это естественно, нормально.

Заметим, что Захар Прилепин на днях побывал в Вологодской области, где выступил на слете местной организации "Юнармии". После общения с юнармейцами он встретился и с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

Прилепин — русский писатель и общественный деятель, журналист и телеведущий, актер и музыкант. Автор книг "Патологии", "Санькя", "Грех", "Обитель", "Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы" и многих других. Лауреат множества премий, среди которых "Большая книга", "Национальный бестселлер", "Ясная Поляна", премия Правительства РФ в области культуры.

Захар Прилепин некоторое время был заместителем командира батальона ополчения в ДНР, который подчинялся непосредственно главе Донецкой народной республики Александру Захарченко. После его гибели батальон был расформирован.

Лидер общественно-политического движения "ЗА ПРАВДУ", руководитель проекта по сохранению памятников архитектуры и других объектов культурного наследия "Добровольцы культуры" ОНФ, ведущий авторской программы "Уроки русского" на НТВ, шеф-редактор сайта "Свободная Пресса". Является заместителем художественного руководителя МХАТа им. Максима Горького, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ и Общественного совета при Министерстве обороны РФ.

Книги Прилепина переведены на 15 языков мира, включены в программы российских гуманитарных вузов.

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