Член команды Ельцина рассказал о передаче Донбасса и Крыма в 1991 году

Глава администрации президента при Борисе Ельцине Сергей Филатов рассказал о передаче Донбасс и Крыма Украине во время развала СССР. По его словам, в 1991 году в Кремль прибыли представители власти Донецкой и Луганской области, а также Крымского полуострова. Они просили, чтобы их взяли в состав России.

"Конечно, это были исконно наши земли. Но времени на переговоры с Киевом не было, поэтому мы им отказали. Мы прекрасно понимали, что на Украине начинают возрождаться националистические настроения и жители этих регионов могут оказаться не в равных условиях с обитателями западных областей", - пояснил Филатов.

По словам чиновника, Ельцин рассматривал идею присоединения Крыма и Донбасса к России, однако страна находилась в очень сложном положении, что было "не до этого".