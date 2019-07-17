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Политолог: Володин "упреждает улицу" с предложениями по Конституции

Политика » Власть » Парламент print

Вячеслав Володин своими предложениями по Конституции отнимает у оппозиции возможность эксплуатировать эту тему, считает политолог Константин Калачев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума должна участвовать в формировании правительства РФ. В настоящий момент она имеет право лишь дать согласие президенту на назначение главы кабмина, а он уже формирует правительство. Российский лидер принимает решение о его составе по представлению премьера, но не может опереться на альтернативную позицию или же мнение по кандидатурам.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, статья Володина — это реакция на меняющуюся ситуацию. "И лучше предлагать консервативные, эволюционные изменения и проводить их в жизнь, чем ждать, когда эти изменения будет диктовать улица" — , сказал эксперт. Он напомнил, что Конституция принималась в 1993 году, этому предшествовал расстрел Белого дома, то есть "перекос в сторону исполнительной власти имел место быть и сохранился".

Политолог напомнил, что есть понятие "живая конституция", которое придумано в тех странах, где конституция написана давно, и где понимают, как меняется время, как меняются обстоятельства, как меняются запросы общества".

По его мнению, "у нас тоже есть повестка развития". В рамках этой повестки развития ключевую роль играет правительство. "Министры у нас разные. Одни более эффективные, другие менее эффективные, не надо предоставлять министров самим себе",  — отметил Константин Калачев. Он привел в пример парламентские слушания министра минэкономразвития Максима Орешкин. На первые он пришел "неподготовленным и выглядел очень неубедительно, а второй раз выглядел весьма и весьма серьезно".

"Если Госдума будет высказываться о кандидатурах министров и доносить до президента свою точку зрения, в этом ничего крамольного нет. В конце концов, есть только два пути развития. Первый путь — это развитие коллегиальности, баланс властей, настройка механизмов согласования и взаимодействия, а второй путь — это самодержавие", - продолжил политолог.

Константин Калечев не считает, что предложение Володина надо связывать с предложениями о переходе России к парламентскому правлению. "В данном случае речь идет о сохранении существующей системы, о том, какие изменения нужно внести, для того чтобы, по сути, сохранить нынешнюю систему".

"Многие считают, что Дума — это приложение к исполнительной власти. Многие считают, что существование законодательных и представительных органов власти — это профанация. Надо лить воду на их мельницу? Наверное, не надо. Но у нас есть запрос населения на перемены. На этот запрос нужно как-то отвечать", — сказал Константин Калачев.

В этом смысле "Володину чутье не отказывает", продолжил он. "И я полагаю, что и для кабинета министров предложение Володина тоже выгодно, потому что оно позволяет разделить ответственность с Госдумой за новый состав кабинета министров",  — резюмировал эксперт.

Как сообщала "Правда.Ру" для участия Госдумы в консультациях по составу кабмина не нужно вносить изменения в Конституцию. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас. 

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Темы госдума конституция вячеслав володин константин калачев
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