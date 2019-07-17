В Совфеде ответили на идею Володина о консультациях по составу кабмина

Для участия Госдумы в консультациях по составу кабмина не нужно вносить изменения в Конституцию. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас, комментируя предложения спикера ГД Вячеслава Володина.

Он уточнил, что в настоящее время правительство формируют премьер и президент. Но вместе с тем Дума имеет право обсуждать персональный состав кабмина с кандидатом на должность премьер-министра, сказал он РИА "Новости".

Член СФ напомнил, что Володин и ранее высказывал предложения по поправкам в основной закон, но соответствующий документ так и не появился.

Напомним, в статье в "Парламентской газете" спикер предложил предоставить Госдуме возможность участвовать в формировании кабмина, а также конкретизировать нормы отчета правительства перед парламентом. Кроме того, он отметил, что базовые положения Конституции незыблемы, но иногда необходимо вносить точечные корректировки.

Источник фото: сайт Совета Федерации

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