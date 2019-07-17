Для участия Госдумы в консультациях по составу кабмина не нужно вносить изменения в Конституцию. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас, комментируя предложения спикера ГД Вячеслава Володина.
Он уточнил, что в настоящее время правительство формируют премьер и президент. Но вместе с тем Дума имеет право обсуждать персональный состав кабмина с кандидатом на должность премьер-министра, сказал он РИА "Новости".
Член СФ напомнил, что Володин и ранее высказывал предложения по поправкам в основной закон, но соответствующий документ так и не появился.
Напомним, в статье в "Парламентской газете" спикер предложил предоставить Госдуме возможность участвовать в формировании кабмина, а также конкретизировать нормы отчета правительства перед парламентом. Кроме того, он отметил, что базовые положения Конституции незыблемы, но иногда необходимо вносить точечные корректировки.
Источник фото: сайт Совета Федерации
Читайте также:
В "Единой России" обсудят идеи поправок в Конституцию
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.