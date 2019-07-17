Володин: Дума должна участвовать в формировании правительства

Госдума должна участвовать в формировании правительства РФ, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В настоящий момент она имеет право лишь дать согласие президенту на назначение главы кабмина, а он уже формирует правительство. Российский лидер принимает решение о его составе по представлению премьера, но не может опереться на альтернативную позицию или же мнение по кандидатурам.

По мнению Володина, которое он выразил в статье в "Парламентской газете", было бы правильно, чтобы ГД как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это требует внесения изменений в основной закон страны.

Спикер констатировал, что такое решение обеспечивало бы более высокий уровень ответственности в работе кабмина. Кроме того, оно способствовало бы повышению эффективности реализации полномочий президента по обеспечению взаимодействия органов госвласти.

Источник фото: сайт Госдумы

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