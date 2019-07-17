Володин считает возможными точечные изменения в Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию.

Он подчеркнул, что речь ни в коем случае не идёт о пересмотре базовых положений, они являются абсолютно незыблемыми. Необходимо адаптировать их к возникающим требованиям времени. Только иногда целесообразны точечные корректировки основного закона нашей страны, которые позволят лучше раскрыть его правовой потенциал, сказал председатель ГД.

В своей статье в "Российской газете" он написал, что даже при неизменности основных положений Конституции их содержание и смысл непрерывно развиваются. В пример Володин привел понятие "достойная жизнь", которое меняется с течением времени.

Кроме того, важно оценивать реализацию норм основного закона не только в существующем законодательстве, но и в том, которое разработают в ближайшие годы, констатировал спикер. Речь идет о новых сферах технологического и социально-экономического развития, например, о цифровизации, искусственном интеллекте и т.д.

Источник фото: сайт Госдумы

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