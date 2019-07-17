В "Единой России" обсудят идеи поправок в Конституцию

Предложения вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина о внесении изменения в Конституцию будут обсуждать на площадках разных партий, в том числе и "Единой России", заявил представителям СМИ глава фракции "ЕР" Сергей Неверов.

По его словам, это общий диалог, учитывая, что председателем партии является премьер-министр. Неверов также подчеркнул, что из слов Володина не следует, что в РФ нужно менять форму правления, и добавил, что роль парламента необходимо усилить.

Глава фракции также заявил, что участие Госдумы в консультациях при назначении членов правительства повысит ответственность депутатов.

Вице-спикер ГД Петр Толстой в свою очередь отметил, что речь идет об очень серьезной теме, поэтому кабмин, партии, эксперты будут решать, какая должна быть последовательность шагов. Он констатировал, что в РФ есть "перекос" в сторону исполнительной власти, и этот дисбаланс надо исправить.

Напомним, ранее в статье в "Парламентской газете" Володин предложил предоставить Госдуме возможность участвовать в формировании кабмина и конкретизировать нормы отчета правительства перед парламентом. Он также отметил, что базовые положения Конституции незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки.

Источник фото: сайт "Единой России"

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