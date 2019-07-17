В предложениях Володина по обновлению Конституции нет рационального зерна

В предложениях спикера Госдумы Вячеслава Володина по совершенствованию Конституции не видно рационального зерна, а лишь "мышиная возня" по сохранению власти Владимира Путина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал статью, в которой он предлагает "обновить" Конституцию России. Речь идет об усилении роли парламента и его контроля над деятельностью правительства. Володин предлагает ввести новое положение Конституции, которое позволило бы нижней палате парламента участвовать в формировании правительства.

Как считает Володин, "на практике" этим сегодня занимается сам председатель правительства (ныне Дмитрий Медведев), президент (ныне Владимир Путин) принимает решение на основе представления от премьер-министра, а Дума только утверждает решение главы государства. Таким образом, кандидатуры в кабинет министров президент составляет "без возможности опереться на альтернативную позицию", уверен парламентарий. А, вот, если будет консультации с парламентом, то это, по мнению Володина, обеспечивало бы "более высокий уровень ответственности в работе членов кабмина" и "способствовало повышению эффективности реализации конституционных полномочий президента по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти". в связи с этим к спикеру Госдумы есть три вопроса.

Вопрос первый. А зачем вы (Дума) утверждаете кандидатуры от Медведева и Путина? Не утверждайте кандидатуры, и вот Вам процесс консультаций пошел.

Вопрос второй. Неужели Вы думаете, что население не понимает, что сегодняшняя Дума, как независимый орган — это профанация и ее "альтернативного мнения" не существует? Госдума — это большинство "Единой России". А "Единая Россия" — это Путин с Медведевым и партийная дисциплина с угрозой отлучения от благ. В сегодяшней России разделение ветвей власти — чисто условное понятие, существует единоначалие, возможно, это и хорошо для России, и вот об этом бы сначала надо бы и провести дискуссию.

Третий вопрос. Почему не видно Ваших попыток работать эффективно с тем правительством, которое есть? Эти попытки — например, когда Вы не приняли доклад главы минэкономразвития Максима Орешкина чрезвычайно редки. Больше спрашивайте с министров, у Думы есть для этого полномочия, есть, например, возможность объявить вотум недоверия правительству. Конечно, через большинство "Единой России" не пробьешься, но Вы даже не пробуете этот вопрос поставить на голосование (см. пункт 2).

В Ваших предложениях видна "мышиная возня": сейчас мы немного увеличим полномочия парламента, потом еще немного, а потом мы все дружно заговорим, как хорошо прижилась бы в России парламентская республика, и к 2024 году на место премьера перекочует президент Путин.

Но есть несколько "но". Первое — "неудачный" пример Армении, где Сержу Саргсяну не дали этого сделать. Второе — не факт, что парламентская республика хороша будет для эффективного развития страны (если Вы действительно этого хотите), а следовательно и для сохранения власти Путина. Посмотрим — почти везде в Европе правительства сегодня формируют партии, набравшие на выборах чуть более 20%, и даже не в коалиции с другими партиями, а парламентским меньшинством. Франция (президентско-парламентская республика) — тому хороший пример.

24% голосов на парламентских выборах у партии Макрона, и, как результат его политики — восстание "желтых жилетов". Того и гляди в Елисейском дворце в следующий раз в президенское кресло сядет Марин Ле Пен, которую во Франции элиты считают нерукопожатной. Огромные проблемы Франции гарантированы.

В России — только сделай парламентскую республику, и "Единую Россию" — изначально никакую не партию (ибо партия — это передовой отряд какого-либо класса общества, им созданная), тут же уберут из власти из-за огромного социального неравенства в стране и стагнации в экономике. Россию будут ждать годы пертурбаций и внутри, и на международной арене, пока не установится цивилизованная буржуазная парламентская республика.

Но история показывает, что у России нет 200 лет на этот процесс. Беспощадный русский бунт, подзуживаемый Западом, приводит всякий раз к созданию тоталитарного государства. Так что, круг замыкается привычным для России установлением единоначалия. Еще раз, может быть, для России, это и не плохо.

В этом контексте, почему бы не принять закон, ограничивающий единоначалие в области формирования кабинета министров. Такой, как в Швейцарии: первые три партии на парламентских выборах имеют право послать в кабинет министров по два своих представителя. А седьмое место там выделяется партии пришедшей на выборы четвертой. Вот Вам, господин Володин, и решение вопроса об участии оппозиции в работе правительства и не надо никаких "альтернативных консультаций с парламентом". Пусть президент с консультируется с выбраными министрами и выбирает премьера.

А вообще, заниматься сегодня надо не "мышиной возней" по трансферу власти с мыслью, а как бы сохранить в ней Путина, а развивать экономику. Будет страна богатой, тогда можно будет просто принимать законы методом электронного голосования населения, а за Думой оставить лишь функцию контроля правительства, выполняющего эти законы. Технологии так развиваются, что это будет возможно сделать достаточно скоро. Да и пример уже есть — голосование в Москве по реновации.

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