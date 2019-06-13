Глава Минэкономразвития Максим Орешкин примет участие в парламентских слушаниях в Госдуме по цифровой экономике. Они состоятся 8 июля. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
Напомним, министр выступал в нижней палате 6 марта в рамках "правительственного часа". Его обвинили в том, что он плохо подготовился, Володин его прервал, и правчас был перенесен.
Произошло это после того, как Орешкину предложили ответить на дополнительные вопросы, которые действительно интересуют парламентариев.
Комментируя ситуацию, глава МЭР заявил, что эмоциональный всплеск возник из-за масштабности задач, которые необходимо решать, показателей по динамике экономики. С тем, что он не был достаточно готов к выступлению, он не согласен.
Орешкин добавил, что депутаты начали задавать вопросы, которое касаются не только его ведомства, а кабмина в целом.
Источник превью: сайт Минэкономразвития
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