Министра Орешкина снова пригласили в Госдуму после сорванного выступления

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин примет участие в парламентских слушаниях в Госдуме по цифровой экономике. Они состоятся 8 июля. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.



Максим Орешкин оправдался за сорванное выступление в Госдуме

Напомним, министр выступал в нижней палате 6 марта в рамках "правительственного часа". Его обвинили в том, что он плохо подготовился, Володин его прервал, и правчас был перенесен.

Произошло это после того, как Орешкину предложили ответить на дополнительные вопросы, которые действительно интересуют парламентариев.

Комментируя ситуацию, глава МЭР заявил, что эмоциональный всплеск возник из-за масштабности задач, которые необходимо решать, показателей по динамике экономики. С тем, что он не был достаточно готов к выступлению, он не согласен.

Орешкин добавил, что депутаты начали задавать вопросы, которое касаются не только его ведомства, а кабмина в целом.

Источник превью: сайт Минэкономразвития

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