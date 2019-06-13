Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Министра Орешкина снова пригласили в Госдуму после сорванного выступления

Политика print

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин примет участие в парламентских слушаниях в Госдуме по цифровой экономике. Они состоятся 8 июля. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.


Максим Орешкин оправдался за сорванное выступление в Госдуме

Напомним, министр выступал в нижней палате 6 марта в рамках "правительственного часа". Его обвинили в том, что он плохо подготовился, Володин его прервал, и правчас был перенесен.

Произошло это после того, как Орешкину предложили ответить на дополнительные вопросы, которые действительно интересуют парламентариев.

Комментируя ситуацию, глава МЭР заявил, что эмоциональный всплеск возник из-за масштабности задач, которые необходимо решать, показателей по динамике экономики. С тем, что он не был достаточно готов к выступлению, он не согласен.

Орешкин добавил, что депутаты начали задавать вопросы, которое касаются не только его ведомства, а кабмина в целом.

Источник превью: сайт Минэкономразвития

Читайте также:

Депутат Госдумы Макаров раскритиковал министра Орешкина за недостаточную защиту бизнеса

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы госдума максим орешкин минэкономразвития
Обсудить
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Впервые в истории Израиля: как Авигдор Либерман устроил переполох в кнессете
Здоровье и профилактика
Развенчиваем "медицинские" мифы
Полезно знать
Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии
Новости Все >
Медведев раскритиковал "Роскосмос" за срыв контрактов по пилотируемым полетам
В Москве утвердили три округа, в которых пройдет электронное голосование
Стул из дела Кокорина и Мамаева стал оружием
В Кремле заявили, что рано говорить о реформе МВД в свете "дела Голунова"
Володин: Россия выйдет из ПАСЕ, если ее лишат полномочий
Министра Орешкина снова пригласили в Госдуму после сорванного выступления
Кокорин возмутился тем, что за убийство по неосторожности дали меньший срок, чем ему
УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома Сербии
Реформа власти Приморья не увеличит расходы на чиновников - губернатор
В Белоруссии казнили виновного в трех убийствах киллера
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Флебология
Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры

Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.

Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры
Военнослужащие РФ испытывают свое оружие на армии США в Сирии
Военные новости
Военнослужащие РФ испытывают свое оружие на армии США в Сирии
Новости Грузии
Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина
Военные новости
В Японии рассказали о причинах крушения истребителя F-35A
Политика. Новости и аналитика
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана

Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.

Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Происшествия
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Новости полиции и криминала
МВД России прекратило уголовное дело против корреспондента "Медузы" Голунова
Новости Украины
Киев предложил поставлять российский газ на Украину через частную компанию
Общество
Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране

Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.

Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Новости полиции и криминала
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Технологии
СМИ: Huawei может заменить Android российской операционной системой
Общество
Медведев предположил, что в будущем рабочая неделя станет четырехдневной
Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева Александр Артамонов Контрбатарейный радар из США не поможет Украине Александр Артамонов
Комментарии
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Каждый атом - это Вселенная
Семье Алибасова подсунули не того кота
Почему не работают национальные проекты - экспертное мнение
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Жириновский предлагает за трех детей бесплатно давать трехкомнатную квартиру и освобождать от службы в армии
Россельхознадзор выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы на Байкале
Глава кузбасского городка лишился поста из-за оползня
Абрамович выделил $5 млн на борьбу с антисемитизмом
"Коммунисты России" требуют запретить сериал "Чернобыль" от HBO
Почему не работают национальные проекты - экспертное мнение
Кинокомпания из США требовала от Первого канала 500 тысяч рублей за фильмы с Державиным
В России введут "социальный рейтинг граждан", как в Китае?
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
"Коммунисты России" требуют запретить сериал "Чернобыль" от HBO
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
В России введут "социальный рейтинг граждан", как в Китае?
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Имя ветра знали наши предки
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ