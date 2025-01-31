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Ученые выяснили, что охота на оленей может помочь контролировать хронические заболевания у животных

2:03
Зоосфера

Недавнее исследование выявило, что охота может служить действенным средством против распространения болезней, при условии, что она будет проводиться последовательно и в значительных объемах на протяжении длительного времени.

Таинственный лес
Фото: flickr.com by горчаков.артем, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Таинственный лес

Хроническая изнуряющая болезнь — это заболевание, вызываемое неправильно свернутым белком, известным как прион. Инфекция приводит к нервным расстройствам, истощению и, в конечном счете, смерти животного. Эта болезнь затрагивает представителей семейства оленевых, таких как олени, лоси и косули. Хроническая изнуряющая болезнь обладает 100% смертельностью и высокой заразностью. После своего первого обнаружения в 1960-х годах она стремительно распространилась по Соединенным Штатам.

Вспышки хронической изнуряющей болезни представляют собой серьезную угрозу для специалистов, занимающихся охраной дикой природы, так как олени играют важную роль в экономике, культуре и экологии. Охота может стать одним из возможных способов борьбы с этой инфекцией, позволяя сократить число инфицированных особей и замедлить распространение недуга. В настоящее время многие штаты стремятся увеличить уровень охоты с целью замедления прогрессирования заболевания. Однако такие охотничьи стратегии не всегда оказываются эффективными и могут быть предметом споров. Несмотря на растущий интерес к этому методу управления, фактические доказательства его эффективности все еще остаются ограниченными.

В ходе исследования также было установлено, что массовый отлов самцов в течение короткого периода — трех лет подряд — позволил все же замедлить распространение болезни в популяции. Однако данный подход оказался менее действенным по сравнению с охотой на значительное количество особей на протяжении нескольких десятилетий. Статья была опубликована 21 января в журнале Ecological Applications.

 

 

 

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.)), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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