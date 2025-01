Экологам удалось сократить импорт морепродуктов в США, связанных со смертельным приловом

Зоосфера

Экологические организации добились важного решения, предписывающего США прекратить импорт морепродуктов, не соответствующих установленным национальным стандартам по охране морских млекопитающих.

Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Атлантический океан

Этот запрет будет действовать с 1 января 2026 года и направлен на защиту вымирающих видов, таких как киты и дельфины, от случайного запутывания в рыболовных снастях. Кроме того, данная мера обеспечит равные условия для американских рыбаков, которые строго придерживаются установленных требований.

Соглашение было достигнуто в результате иска, поданного Институтом защиты животных совместно с другими организациями против Министерства торговли США. Каждый год более 650 000 морских млекопитающих становятся жертвами непреднамеренного прилова. Соединенные Штаты занимают лидирующее положение в импорте морепродуктов, ежегодно закупая их более чем на 25,5 миллиардов долларов из-за границы.

Новое соглашение станет значительным шагом в охране морских млекопитающих и установит для иностранных рыболовецких предприятий такие же стандарты, как и для своих американских коллег. Экологи выражают надежду на введение более жестких мер по охране морской фауны и в других странах.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.)), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).