Как научить собаку слушаться хозяина: несколько действенных способов

Кинологи рассказали, как научить собаку слушаться хозяина

3:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждому владельцу хочется, чтобы собака слушалась его команд.

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Механический или парфорсный метод. При этом методе собаку заставляют выполнять команды силой и наказывают за непослушание. Например, для обучения команде "Сидеть" надавливают на круп животного.

Вкусопоощрительный метод Владимира Дурова, основанный на работах Павлова и Бехтерева. Собака садится, когда над её головой держат лакомство, и команда "Сидеть" подкрепляется вкусным угощением.

Контрастный метод — сочетание механического и вкусопоощрительного методов. Это основной метод советской дрессировки.

Оперантное научение — наблюдение за поведением собаки и поощрение желаемых действий. Основоположниками этого метода являются Торндайк и Скиннер.

Подражательный метод — молодые собаки учатся, наблюдая за взрослыми. Также используется для совместных действий молодых и опытных животных, особенно для пастушьих, караульных и ездовых собак.

Щенки также многому учатся у матери до отъема. Полное послушание удобно при проживании с собакой-компаньоном, на чем основывается методика Цезаря Милано. В его методике собаке запрещено спать на возвышении, проходить в дверь впереди хозяина и обгонять его на прогулке.

Однако такие правила категорически неприемлемы для охотничьих и служебных собак, которые должны обыскивать местность, искать добычу вне зоны видимости охотника, выслеживать зверя и удерживать его до подхода хозяина. Это особенно важно для лаек, гончих и норных собак.

Даже послушные и легко дрессируемые спаниели, легавые и ретриверы на охоте должны самостоятельно принимать решения. Владельцы лаек и гончих считают, что чрезмерное послушание только вредит их собакам. Овчарки, пастушьи и скотогонные собаки также самостоятельно принимают решения при пастьбе скота.

"Разумное неподчинение" особенно важно для собак-поводырей. Их учат не выполнять команды хозяина, если это угрожает его жизни и здоровью. Эти собаки спасали хозяев, отталкивая их из-под колес автомобилей или ведя обходным путем при утечке газа.

Во время трагедии в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года два лабрадора, Дорадо и Розелла, вывели своих хозяев из башен-близнецов. Дорадо вернулся к своему хозяину после разведки обстановки, а Розелла вывела по задымленной лестнице не только хозяина, но и еще 30 человек.

В различных дисциплинах дрессировки служебных собак, таких как мондьоринг и обидиенс, от собак также требуется самостоятельное принятие решений.

Выбор за вами: хотите ли вы видеть запуганную собаку, трусливо поджимающую хвост при взмахе рукой, или счастливое животное, вашего верного друга и компаньона. Для этого необходимы игровая дрессировка, развивающие занятия и много любви.