Как научить собаку слушаться хозяина: несколько действенных способов

Каждому владельцу хочется, чтобы собака слушалась его команд.
Однако такие правила категорически неприемлемы для охотничьих и служебных собак, которые должны обыскивать местность, искать добычу вне зоны видимости охотника, выслеживать зверя и удерживать его до подхода хозяина. Это особенно важно для лаек, гончих и норных собак.
Даже послушные и легко дрессируемые спаниели, легавые и ретриверы на охоте должны самостоятельно принимать решения. Владельцы лаек и гончих считают, что чрезмерное послушание только вредит их собакам. Овчарки, пастушьи и скотогонные собаки также самостоятельно принимают решения при пастьбе скота.
"Разумное неподчинение" особенно важно для собак-поводырей. Их учат не выполнять команды хозяина, если это угрожает его жизни и здоровью. Эти собаки спасали хозяев, отталкивая их из-под колес автомобилей или ведя обходным путем при утечке газа.
Во время трагедии в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года два лабрадора, Дорадо и Розелла, вывели своих хозяев из башен-близнецов. Дорадо вернулся к своему хозяину после разведки обстановки, а Розелла вывела по задымленной лестнице не только хозяина, но и еще 30 человек.
В различных дисциплинах дрессировки служебных собак, таких как мондьоринг и обидиенс, от собак также требуется самостоятельное принятие решений.
Выбор за вами: хотите ли вы видеть запуганную собаку, трусливо поджимающую хвост при взмахе рукой, или счастливое животное, вашего верного друга и компаньона. Для этого необходимы игровая дрессировка, развивающие занятия и много любви.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.