О чем говорит поза для сна у кошек: как прочитать питомца

Эксперты ответили, что значит поза для сна у кошек

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки настолько умны и логичны, что даже позу для сна и отдыха выбирают не случайно: каждое положение тела имеет скрытый смысл.

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Если хозяин научится правильно интерпретировать эти своеобразные "послания" от своей любимицы, он сможет лучше её понять.

Калачиком

Так кошки спят в двух случаях:

когда им холодно и они пытаются сохранить тепло;

когда они не исключают возможность нападения во время сна, поэтому интуитивно защищаются.

На спине

Кошка чувствует себя в безопасности рядом с вами, поэтому спокойно демонстрирует самую уязвимую часть своего тела — живот.

Шкаф, полка или другое замкнутое пространство

Выбор такой локации для сна говорит о том, что кошка видит в ком-то из членов семьи угрозу и стремится ограничить доступ к себе, чтобы чувствовать себя спокойнее.

Прячет морду

Эта поза не говорит о похолодании, а указывает на то, что что-то мешает кошке нормально спать — шум, люди, другие животные или яркий свет.

На боку

Кошка спит спокойно и расслабленно, не беспокоясь ни о чем, просто наслаждаясь отдыхом.