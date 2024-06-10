О чем говорит поза для сна у кошек: как прочитать питомца

Кошки настолько умны и логичны, что даже позу для сна и отдыха выбирают не случайно: каждое положение тела имеет скрытый смысл.
Если хозяин научится правильно интерпретировать эти своеобразные "послания" от своей любимицы, он сможет лучше её понять.
Калачиком
Так кошки спят в двух случаях:
На спине
Кошка чувствует себя в безопасности рядом с вами, поэтому спокойно демонстрирует самую уязвимую часть своего тела — живот.
Шкаф, полка или другое замкнутое пространство
Выбор такой локации для сна говорит о том, что кошка видит в ком-то из членов семьи угрозу и стремится ограничить доступ к себе, чтобы чувствовать себя спокойнее.
Прячет морду
Эта поза не говорит о похолодании, а указывает на то, что что-то мешает кошке нормально спать — шум, люди, другие животные или яркий свет.
На боку
Кошка спит спокойно и расслабленно, не беспокоясь ни о чем, просто наслаждаясь отдыхом.
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