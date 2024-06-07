Как правильно нужно кормить кошек с максимальной пользой для их здоровья

Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошек

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки обожают перекусить, поэтому часто сигнализируют хозяевам о своем голоде.

Однако, мало кто задумывается о правильном кормлении животных, чтобы максимально улучшить их здоровье. Зарубежные ученые решили разобраться в этом вопросе и провели научный эксперимент.

В течение длительного времени специалисты наблюдали за кошками, которых кормили различными способами.

Наилучшие результаты показали те животные, которые получали пищу всего один раз в день. Оказалось, что такой режим питания способствует улучшению не только здоровья, но и общего самочувствия кошек.

Основное условие кормления — строгое количество пищи: оно должно оставаться неизменным, просто давать его следует в одно и то же время каждый день.

Также следует помнить, что хозяину сложно обеспечить полноценное питание животного только натуральной пищей, так как кошке может не хватать важных питательных веществ.

Поэтому оптимальным решением является покупка качественного промышленного корма.