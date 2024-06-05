Как ухаживать за старой кошкой: наполните её жизнь смыслом

Россиянам рассказали, как ухаживать за старой кошкой

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Пожилые кошки требуют особого внимания со стороны своих владельцев. Следует уделять внимание здоровью питомцев, так как с возрастом они, как и люди, становятся слабее и подвержены различным заболеваниям.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот 8 советов, которые помогут вам правильно заботиться о пожилой кошке:

Регулярно посещайте ветеринара и проводите осмотры, чтобы поддерживать здоровье кошки в норме. Посещайте клинику не менее двух раз в год и делайте все необходимые прививки.

Внимательно наблюдайте за поведением питомца, замечая любые изменения, чтобы сообщить об этом специалисту и быть в курсе различных симптомов.

Вместо того чтобы кормить кошку один или два раза в день большими порциями, кормите её небольшими порциями, но чаще. Это облегчит пищеварение. Избегайте перекармливания, чтобы предотвратить ожирение.

Проконсультируйтесь со специалистом по поводу комплекса упражнений для вашей кошки и регулярно их выполняйте, чтобы поддерживать мышцы в тонусе.

Особое внимание уделяйте гигиене полости рта и чистке зубов вашей кошки.

Постоянно проверяйте, не появились ли у питомца блохи, принимайте профилактические меры и используйте профессиональные средства для их предотвращения.

Пожилые кошки реже гуляют и менее активны, поэтому регулярно осматривайте их когти, которые меньше стачиваются, и подстригайте их чаще.

Уделяйте кошке больше внимания, будьте ласковы и заботливы к своему питомцу.