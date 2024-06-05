Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Москве силовики хватают P2P-торговцев и арбитражников
Какую информацию о вас может передать ваш любимый маникюр
Кинологи ответили, как справиться с ревностью у собаки
ВЦИОМ: почти 30% жителей малых городов хотели бы уехать
В мае средняя стоимость вторичного жилья в Москве снизилась до 271,3 тысячи ₽/м²
Чем может быть полезен обычный хлеб для ваших растений
В чём польза артишоков
Советник Зеленского заявил, что теперь им позволено всё, ибо началась эскалация
Ирине Алфёровой понравилось, как ответственно Сергей Светлаков подходил к работе
Как ухаживать за старой кошкой: наполните её жизнь смыслом

Россиянам рассказали, как ухаживать за старой кошкой

1:37
Зоосфера » Кошки

Пожилые кошки требуют особого внимания со стороны своих владельцев. Следует уделять внимание здоровью питомцев, так как с возрастом они, как и люди, становятся слабее и подвержены различным заболеваниям.

Россиянам рассказали, как ухаживать за старой кошкой
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот 8 советов, которые помогут вам правильно заботиться о пожилой кошке:

  • Регулярно посещайте ветеринара и проводите осмотры, чтобы поддерживать здоровье кошки в норме. Посещайте клинику не менее двух раз в год и делайте все необходимые прививки.
  • Внимательно наблюдайте за поведением питомца, замечая любые изменения, чтобы сообщить об этом специалисту и быть в курсе различных симптомов.
  • Вместо того чтобы кормить кошку один или два раза в день большими порциями, кормите её небольшими порциями, но чаще. Это облегчит пищеварение. Избегайте перекармливания, чтобы предотвратить ожирение.
  • Проконсультируйтесь со специалистом по поводу комплекса упражнений для вашей кошки и регулярно их выполняйте, чтобы поддерживать мышцы в тонусе.
  • Особое внимание уделяйте гигиене полости рта и чистке зубов вашей кошки.
  • Постоянно проверяйте, не появились ли у питомца блохи, принимайте профилактические меры и используйте профессиональные средства для их предотвращения.
  • Пожилые кошки реже гуляют и менее активны, поэтому регулярно осматривайте их когти, которые меньше стачиваются, и подстригайте их чаще.
  • Уделяйте кошке больше внимания, будьте ласковы и заботливы к своему питомцу.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Традиционные поверья о герани
Герань в доме: счастливая примета или предвестие несчастья?
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Заряжаем гортензии на рост: подкормите их этими полезными продуктами — цветов будет море
Лучшие рестораны страны умело переплетают русскую и европейскую кухни Дмитрий Плотников На харьковском направлении ВСУ нанесли контрудар. Продвижение составило 200 метров Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Проводим обрезку листьев томатов: рассказываем, когда и как это правильно сделать
Польза на вес золота: рассказываем, как правильно использовать яичную скорлупу на участке
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Последние материалы
В Москве силовики хватают P2P-торговцев и арбитражников
Какую информацию о вас может передать ваш любимый маникюр
Кинологи ответили, как справиться с ревностью у собаки
ВЦИОМ: почти 30% жителей малых городов хотели бы уехать
В Евросоюзе заявили о серьёзном энергокризисе в сообществе
В мае средняя стоимость вторичного жилья в Москве снизилась до 271,3 тысячи ₽/м²
Чем может быть полезен обычный хлеб для ваших растений
В чём польза артишоков
Лучшие рестораны страны умело переплетают русскую и европейскую кухни
Советник Зеленского заявил, что теперь им позволено всё, ибо началась эскалация
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников