Как ухаживать за старой кошкой: наполните её жизнь смыслом

Пожилые кошки требуют особого внимания со стороны своих владельцев. Следует уделять внимание здоровью питомцев, так как с возрастом они, как и люди, становятся слабее и подвержены различным заболеваниям.
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Вот 8 советов, которые помогут вам правильно заботиться о пожилой кошке:
Регулярно посещайте ветеринара и проводите осмотры, чтобы поддерживать здоровье кошки в норме. Посещайте клинику не менее двух раз в год и делайте все необходимые прививки.
Внимательно наблюдайте за поведением питомца, замечая любые изменения, чтобы сообщить об этом специалисту и быть в курсе различных симптомов.
Вместо того чтобы кормить кошку один или два раза в день большими порциями, кормите её небольшими порциями, но чаще. Это облегчит пищеварение. Избегайте перекармливания, чтобы предотвратить ожирение.
Проконсультируйтесь со специалистом по поводу комплекса упражнений для вашей кошки и регулярно их выполняйте, чтобы поддерживать мышцы в тонусе.
Особое внимание уделяйте гигиене полости рта и чистке зубов вашей кошки.
Постоянно проверяйте, не появились ли у питомца блохи, принимайте профилактические меры и используйте профессиональные средства для их предотвращения.
Пожилые кошки реже гуляют и менее активны, поэтому регулярно осматривайте их когти, которые меньше стачиваются, и подстригайте их чаще.
Уделяйте кошке больше внимания, будьте ласковы и заботливы к своему питомцу.