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Мяукает громко и часто? Ваша кошка пытается предупредить о серьезной проблеме

5 причин, по которым кошка часто и громко мяукает

2:21
Зоосфера » Кошки

Владельцы кошек часто не обращают внимания на мяуканье своих питомцев, ведь это обычное поведение для "пушистиков".

5 причин, по которым кошка часто и громко мяукает
Фото: Wikipedia by George E. Koronaios is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако, если кошка начала мяукать слишком часто и громко, это повод насторожиться.

Возможная болезнь

Если кошка продолжает мяукать, возможно, она пытается сказать, что чувствует себя плохо.

Серьезные проблемы, например, заболевание почек, могут проявляться чрезмерным мяуканьем, но это также может быть что-то более простое, например, порез на лапе.

Если вас беспокоит мяуканье кошки, следует отвести ее к ветеринару для обследования. Это поможет развеять опасения и при необходимости предоставить необходимое лечение.

Одиночество

Если кошка ищет внимания или чувствует себя одинокой, она сообщит об этом громким мяуканьем.

Питомец может пытаться начать игру или привлечь внимание хозяина, постоянно мяукая. Чтобы остановить мяуканье, попробуйте игнорировать кошку, когда она шумит. Когда питомец успокоится, вознаградите его вниманием, но прекратите, как только он снова начнет мяукать.

Стресс

Кошки могут больше мяукать, когда испытывают стресс.

Изменения в их жизни, такие как переезд или появление нового питомца, могут вызвать стресс, проявляющийся частым мяуканьем. Выясните причину стресса и проконсультируйтесь с ветеринаром о способах успокоить питомца.

Для начала уделите кошке больше внимания.

Голод

Самая очевидная причина громкого и частого мяуканья — голод. Некоторые кошки понимают, когда пришло время еды, и будут мяукать, пока их не накормят.

Если это причина мяуканья, не кормите кошку, пока она шумит. Когда она успокоится, дайте ей угощение или еду. Если быть настойчивым, можно приучить кошку вести себя тихо во время кормления.

Порода

Некоторые породы кошек известны своим частым и громким мяуканьем.

Например, сиамские кошки имеют характерное мяуканье, которое можно принять за крик человеческого ребенка. Эти кошки часто общаются с хозяевами, поэтому непрекращающееся мяуканье может быть заложено в их генах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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