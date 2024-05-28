Загрызут вас при первой возможности: это самые агрессивные породы собак

Кинологи назвали самые агрессивные породы собак

2:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Несмотря на свою популярность и хорошую репутацию, собаки остаются хищниками, своего рода одомашненными волками.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugen. D. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Это проявляется во всем: в их поведении, характере и привычках.

Хотя большинство собак смогли адаптироваться к жизни с человеком, некоторые крупные породы все же могут представлять опасность.

Доберман

Этот великолепный охранник известен своим умом и сообразительностью, часто используется в служебных целях. Доберманы могут быть высокомерными и надменными, с взрывным темпераментом. Они проявляют доброжелательность только к своим хозяевам и детям, но к незнакомцам относятся настороженно. Если кто-то проявляет агрессию к хозяину, доберман без раздумий бросится на защиту.

Немецкий боксер

Эта порода также подходит для охраны: сильная, выносливая и крепкая. Немецкие боксеры поддаются дрессировке, но к чужим относятся с недоверием. Однако, если хозяин уверит их в безопасности, они могут привыкнуть к новым людям.

Сибирский хаски

Эти красивые ездовые собаки, с белоснежной шерстью и темными отметинами, стали своеобразным мемом. Хаски добрые и преданные, почти не лают. Опасность представляют их врожденные охотничьи инстинкты, поэтому рекомендуется заводить их как единственных питомцев. Хаски могут агрессивно относиться к другим животным и потенциально опасны для детей.

Бультерьер

Эти активные и энергичные собаки имеют устрашающий вид. Если их энергию не направлять в мирное русло (например, через прогулки и дрессировку), они могут озлобиться. С людьми бультерьеры обычно сдержаны, но проявляют агрессию к другим животным.

Немецкая овчарка

Эти умные, храбрые и физически развитые собаки часто используются в служебных целях. Однако без должной социализации они могут проявлять агрессивное поведение. Кинологи настоятельно рекомендуют дрессировать овчарок, так как они легко обучаемы и запоминают команды.

Ротвейлер

Эти собаки обладают сильным характером, умением защищать хозяев и подозрительностью к чужакам. В случае опасности (даже мнимой) ротвейлеры могут стать неуправляемыми и агрессивными, способными нанести серьезные увечья.

Американский питбультерьер

Эта порода считается самой опасной в мире. Питбули были изначально натренированы для травли медведей и быков, а затем и для боев. Эта агрессия сохранилась на генетическом уровне, и они могут мгновенно стать опасными. Питбули могут нападать даже на своих хозяев, если те пренебрегают воспитанием.