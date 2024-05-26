Из крана всегда вкуснее: почему кошка всегда выберет воду из-под крана, а не из миски

В поведении кошек многое может показаться странным.
Например, кошка может игнорировать воду в своей миске, предпочитая пить из ведра или ждать, когда кто-то откроет кран. Но не стоит обвинять пушистого любимца в капризности. У такого поведения есть простое объяснение.
Все дело в инстинктах. Животное понимает, что стоячая вода может быть грязной, а проточная — свежей и полезной для здоровья, поэтому именно её оно и выбирает.
Если вы хотите приучить кота пить только из миски, следует учесть несколько моментов. Во-первых, воду нужно менять как можно чаще, чтобы она всегда была свежей.
Кроме того, кошки предпочитают пить из больших и чистых ёмкостей. Их чувствительные усы не должны касаться краев миски, иначе это будет их раздражать.
Также важно поставить миску в такое место, где кот будет чувствовать себя в безопасности и где его никто не потревожит.
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