Из крана всегда вкуснее: почему кошка всегда выберет воду из-под крана, а не из миски

Стало известно, почему вода из-под крана для кошки вкуснее

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В поведении кошек многое может показаться странным.

Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Например, кошка может игнорировать воду в своей миске, предпочитая пить из ведра или ждать, когда кто-то откроет кран. Но не стоит обвинять пушистого любимца в капризности. У такого поведения есть простое объяснение.

Все дело в инстинктах. Животное понимает, что стоячая вода может быть грязной, а проточная — свежей и полезной для здоровья, поэтому именно её оно и выбирает.

Если вы хотите приучить кота пить только из миски, следует учесть несколько моментов. Во-первых, воду нужно менять как можно чаще, чтобы она всегда была свежей.

Кроме того, кошки предпочитают пить из больших и чистых ёмкостей. Их чувствительные усы не должны касаться краев миски, иначе это будет их раздражать.

Также важно поставить миску в такое место, где кот будет чувствовать себя в безопасности и где его никто не потревожит.