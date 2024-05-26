Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать стрелкования редиса?
Почему кошка начинает резко бегать по дому: эксперты нашли простое объяснение
Провал Артура Смольянинова* в Риге: комментарий продюсера
СК "Согласие" выплатила 13,4 млн. рублей за утраченный товар с поезда
Питание для сброса лишних килограммов
Вице-премьер Мантуров: Атомный ледокол "Россия" будет готов к 2030 году
Страховой дом "Платинум" сделал крупную выплату по КАСКО в Санкт-Петербурге
Маникюр с использованием пилочки: инновация в уходе за ногтями
Больше, чем просто украшение: реальное предназначение платка стюардессы
Как выбрать собаку, которая станет вашим идеальным спутником в мире тишины и спокойствия

Названы самые спокойные породы собак: ведут себя тише кошки

2:01
Зоосфера » Собаки

Характер человека должен соответствовать характеру его собаки, иначе они никогда не смогут стать истинными друзьями.

Названы самые спокойные породы собак: ведут себя тише кошки
Фото: flickr.com by philhearing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Существуют различные предпочтения собак в стиле жизни, также как и у людей. Некоторые предпочитают активность, другие же имеют натуральную склонность к шуму. Для тех, кто ценит тишину среди всех возможных удовольствий, важно выбирать подходящую породу.

Эксперты определили породы собак, которые, как и кошки, будут спокойно себя вести дома.

  • Кинг Чарльз Кавалер Спаниель — это очень дружелюбная и воспитанная собака, которая станет верным компаньоном и надежным другом. Некоторые утверждают, что в плане терапии эта порода не уступает кошкам.
  • Бассет-хаунд — это очень спокойная и даже медлительная собака, которая проявляет высокую степень терпения. Хотя иногда она может залаять, но обычно она не создает шума и беспокойства.
  • Ирландский волкодав — хотя это впечатляющая по внешнему виду собака, она обладает нежным характером. Это умное животное, легко поддающееся дрессировке, и отличный компаньон.
  • Французский бульдог — это идеальная собака для домашней жизни. Она предпочитает спокойствие, часто отдыхая после еды или прогулки. Тихая и спокойная, она идеально подходит для жизни в городской квартире.
  • Бернский зенненхунд — это семейная собака, которая с легкостью приспосабливается к играм с детьми или отдыху в уединении.
  • Пекинесы — эти собаки не рекомендуются семьям с маленькими детьми, но в остальном они практически не имеют недостатков.
  • Ньюфаундленды — это настолько тихие собаки, что иногда их можно спутать с ковриком или подушкой. Они почти невозможно вывести из себя.

Таким образом, правильно выбранная порода собаки может стать прекрасным спутником для людей, ценящих тишину и спокойствие.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке

Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.

Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Эффективные способы против муравьёв
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда
Стоит ли убирать корм, который не доела кошка: советы ветеринаров
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Украинский солдат пригнал танк к русским, ВС РФ разбивают переправу ВСУ Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги
Как второй дом: почему россияне выбирают этот африканский курорт Маврикий
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
Последние материалы
Провал Артура Смольянинова* в Риге: комментарий продюсера
СК "Согласие" выплатила 13,4 млн. рублей за утраченный товар с поезда
Питание для сброса лишних килограммов
Вице-премьер Мантуров: Атомный ледокол "Россия" будет готов к 2030 году
Страховой дом "Платинум" сделал крупную выплату по КАСКО в Санкт-Петербурге
Маникюр с использованием пилочки: инновация в уходе за ногтями
Больше, чем просто украшение: реальное предназначение платка стюардессы
Китайская тренировка сжигания калорий
Названы самые спокойные породы собак: ведут себя тише кошки
Банановый смузи с черникой и зелёным чаем: рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников