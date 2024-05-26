Как выбрать собаку, которая станет вашим идеальным спутником в мире тишины и спокойствия

Названы самые спокойные породы собак: ведут себя тише кошки

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Характер человека должен соответствовать характеру его собаки, иначе они никогда не смогут стать истинными друзьями.

Фото: flickr.com by philhearing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Существуют различные предпочтения собак в стиле жизни, также как и у людей. Некоторые предпочитают активность, другие же имеют натуральную склонность к шуму. Для тех, кто ценит тишину среди всех возможных удовольствий, важно выбирать подходящую породу.

Эксперты определили породы собак, которые, как и кошки, будут спокойно себя вести дома.

Кинг Чарльз Кавалер Спаниель — это очень дружелюбная и воспитанная собака, которая станет верным компаньоном и надежным другом. Некоторые утверждают, что в плане терапии эта порода не уступает кошкам.

— это очень дружелюбная и воспитанная собака, которая станет верным компаньоном и надежным другом. Некоторые утверждают, что в плане терапии эта порода не уступает кошкам. Бассет-хаунд — это очень спокойная и даже медлительная собака, которая проявляет высокую степень терпения. Хотя иногда она может залаять, но обычно она не создает шума и беспокойства.

— это очень спокойная и даже медлительная собака, которая проявляет высокую степень терпения. Хотя иногда она может залаять, но обычно она не создает шума и беспокойства. Ирландский волкодав — хотя это впечатляющая по внешнему виду собака, она обладает нежным характером. Это умное животное, легко поддающееся дрессировке, и отличный компаньон.

— хотя это впечатляющая по внешнему виду собака, она обладает нежным характером. Это умное животное, легко поддающееся дрессировке, и отличный компаньон. Французский бульдог — это идеальная собака для домашней жизни. Она предпочитает спокойствие, часто отдыхая после еды или прогулки. Тихая и спокойная, она идеально подходит для жизни в городской квартире.

— это идеальная собака для домашней жизни. Она предпочитает спокойствие, часто отдыхая после еды или прогулки. Тихая и спокойная, она идеально подходит для жизни в городской квартире. Бернский зенненхунд — это семейная собака, которая с легкостью приспосабливается к играм с детьми или отдыху в уединении.

— это семейная собака, которая с легкостью приспосабливается к играм с детьми или отдыху в уединении. Пекинесы — эти собаки не рекомендуются семьям с маленькими детьми, но в остальном они практически не имеют недостатков.

— эти собаки не рекомендуются семьям с маленькими детьми, но в остальном они практически не имеют недостатков. Ньюфаундленды — это настолько тихие собаки, что иногда их можно спутать с ковриком или подушкой. Они почти невозможно вывести из себя.

Таким образом, правильно выбранная порода собаки может стать прекрасным спутником для людей, ценящих тишину и спокойствие.