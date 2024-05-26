Коты и огурцы: откуда произрастает главный страх всех пушистиков

Эксперты рассказали, почему коты боятся огурцов

2:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В Интернете постоянно появляются видео, где владельцы котов незаметно подкладывают своим питомцам огурец, пока те заняты едой или чем-то другим.

Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Увидев огурец, коты резко отпрыгивают, что выглядит довольно комично.

Так возник миф о том, что коты боятся огурцов. Но действительно ли это так?

Что на самом деле пугает котов? Представьте себе ситуацию: вы дома, чувствуете себя в безопасности, спокойно завтракаете, оборачиваетесь и видите большой черный шланг, манекен или игрушечную мышь.

Любой предмет, который неожиданно появился там, где его не должно быть, заставит вздрогнуть даже человека с железными нервами. А коты — это животные с острыми инстинктами.

Когда питомец внезапно видит что-то, что подкралось к нему сзади, его первая реакция — спасаться, а потом уже разбираться с угрозой.

Ситуация осложняется тем, что огурец имеет вытянутую форму, напоминающую змею, а змеи охотятся на мелких животных, в том числе и на котов.

Огурец часто подкладывают котам, когда они меньше всего этого ожидают: во время еды, сна или вылизывания шерсти.

Если человеку, который читает книгу или смотрит фильм, незаметно подложить в кровать искусственную змею или похожий предмет, он тоже подпрыгнет. Такое видео соберет не меньше лайков, чем видео с пугающимися котами.

Таким образом, кот пугается не огурца, а неожиданного предмета, который подкрался, как хищник в природе.

Кроме того, огурцы не валяются по квартире, поэтому их вид котам незнаком. Если вместо огурца положить другой странный предмет, похожий на естественного врага, кот тоже испугается.

Некоторые владельцы котов уже экспериментировали с бананами — коты их тоже боялись. Если оставить огурец на полу, кот его исследует, поймет, что это не хищник и угрозы нет. Страх пройдет.

Что касается страха именно перед огурцами, то многие коты любят этот овощ и с удовольствием его едят — иногда свежим, иногда маринованным.

Есть много историй о том, как коты съедали все огурцы на грядке или крали овощи со стола, оставляя хозяев без салата. Поэтому дачники не понимают, почему другие коты боятся огурцов, ведь их питомцев можно окружить этими овощами, и они не испугаются.

Дело не в бесстрашии животных, а в том, что огурец для них привычный предмет и не представляет угрозы.