Как обидеть собаку в два приема: ошибиться может каждый

Собаки не умеют скрывать свои эмоции и сразу показывают, что обижены. Однако не всегда ясно, что именно вызвало их расстройство. Давайте разберёмся, что может огорчить вашего четвероногого друга.
Во-первых, собака обязательно затаит обиду, если на неё накричать. Пес не понимает, почему вы повышаете голос, поэтому такой метод дрессировки неэффективен.
Во-вторых, собаку сильно раздражают и обижают наказания, связанные с едой. Никогда не отбирайте у питомца лакомство, так как он может отреагировать агрессивно. В целом, любые изменения в привычном распорядке дня могут расстроить собаку, поскольку четкий режим для них очень важен.
Также собаки не переносят изоляцию. Длительное отсутствие хозяина вызывает у них сильный стресс.
Однако и чрезмерное внимание собакам не нравится. Не стоит трогать питомца, если он решил отдохнуть.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.