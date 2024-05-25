Как обидеть собаку в два приема: ошибиться может каждый

Кинологи рассказали, как обидеть собаку

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки не умеют скрывать свои эмоции и сразу показывают, что обижены. Однако не всегда ясно, что именно вызвало их расстройство. Давайте разберёмся, что может огорчить вашего четвероногого друга.

Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Что может обидеть собаку

Во-первых, собака обязательно затаит обиду, если на неё накричать. Пес не понимает, почему вы повышаете голос, поэтому такой метод дрессировки неэффективен.

Во-вторых, собаку сильно раздражают и обижают наказания, связанные с едой. Никогда не отбирайте у питомца лакомство, так как он может отреагировать агрессивно. В целом, любые изменения в привычном распорядке дня могут расстроить собаку, поскольку четкий режим для них очень важен.

Также собаки не переносят изоляцию. Длительное отсутствие хозяина вызывает у них сильный стресс.

Однако и чрезмерное внимание собакам не нравится. Не стоит трогать питомца, если он решил отдохнуть.