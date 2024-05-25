Женщины победили мужчин по авторитету: почему кошка больше слушается представительниц прекрасного пола

Эксперты рассказали, почему кошки больше слушают женщин

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если домашний питомец живет в большой семье, он чаще всего будет симпатизировать женщине.

Фото: flickr.com by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это объясняется просто. Дело в женском голосе, который тише и выше по сравнению с мужским.

Питомцы лучше реагируют на такие звуки, поскольку их уши настроены на улавливание высоких частот.

Эта особенность помогает животным слышать своих котят на расстоянии, следить за ними, а также охотиться на птиц и грызунов. Кроме того, благодаря острому слуху они способны предсказывать природные явления и вовремя прятаться от опасности.

Считается также, что женщины лучше понимают кошек и проявляют к ним больше заботы, стараясь не тревожить их во время сна, чтобы случайно не разбудить.

Хозяйка будет чаще ласкать и разговаривать с питомцем, и животное это ценит.