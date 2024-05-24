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Кто старое помянет — тому глаз вон: как долго кошка будет помнить обиду на хозяина

Эксперты рассказали, как долго кошки помнят обиду

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Зоосфера » Кошки

Существует мнение, что кошки — мстительные существа, которые долго помнят обиды. Однако это не соответствует действительности. На самом деле, кошки вообще не способны обижаться так, как это делают люди.

Эксперты рассказали, как долго кошки помнят обиду
Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Как кошки выражают обиду Если вы наказали кошку за какой-то проступок, она может вести себя отстраненно некоторое время.

Но причина этого не в том, что вы задели ее чувства. Кошка просто старается избежать повторного конфликта, опасаясь нового наказания.

Кошка перестанет "обижаться", когда поймет, что хозяин успокоился и больше не представляет угрозы. Поэтому, если хотите быстрее помириться с кошкой, просто дайте ей понять, что опасность миновала, и все обиды будут забыты.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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