Кто старое помянет — тому глаз вон: как долго кошка будет помнить обиду на хозяина

Существует мнение, что кошки — мстительные существа, которые долго помнят обиды. Однако это не соответствует действительности. На самом деле, кошки вообще не способны обижаться так, как это делают люди.
Как кошки выражают обиду Если вы наказали кошку за какой-то проступок, она может вести себя отстраненно некоторое время.
Но причина этого не в том, что вы задели ее чувства. Кошка просто старается избежать повторного конфликта, опасаясь нового наказания.
Кошка перестанет "обижаться", когда поймет, что хозяин успокоился и больше не представляет угрозы. Поэтому, если хотите быстрее помириться с кошкой, просто дайте ей понять, что опасность миновала, и все обиды будут забыты.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.