Кто старое помянет — тому глаз вон: как долго кошка будет помнить обиду на хозяина

Эксперты рассказали, как долго кошки помнят обиду

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Существует мнение, что кошки — мстительные существа, которые долго помнят обиды. Однако это не соответствует действительности. На самом деле, кошки вообще не способны обижаться так, как это делают люди.

Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Как кошки выражают обиду Если вы наказали кошку за какой-то проступок, она может вести себя отстраненно некоторое время.

Но причина этого не в том, что вы задели ее чувства. Кошка просто старается избежать повторного конфликта, опасаясь нового наказания.

Кошка перестанет "обижаться", когда поймет, что хозяин успокоился и больше не представляет угрозы. Поэтому, если хотите быстрее помириться с кошкой, просто дайте ей понять, что опасность миновала, и все обиды будут забыты.