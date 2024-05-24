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Собака рыдает взахлёб: как помочь питомцу справиться с утратой хозяина

Ветеринары рассказали, как помочь питомцу справиться с утратой хозяина

1:17
Зоосфера » Собаки

Потеря любимого хозяина является огромным стрессом для питомца.

Ветеринары рассказали, как помочь питомцу справиться с утратой хозяина
Фото: Wikipedia by Sberlazza is licensed under Attribution 2.0 Generic

В большинстве случаев, чтобы облегчить страдания собаки, необходимы медикаменты. Важно отметить, что успокаивающие препараты должен назначать ветеринар.

Не пытайтесь лечить собаку валерьянкой, пустырником или корвалолом — лекарства, предназначенные для людей, могут навредить псу. Для собак давно разработаны специальные препараты, которые помогают уменьшить уровень стресса.

Кроме этого, существуют и другие способы помощи в такой сложной ситуации. Например, можно предложить собаке вещь умершего владельца — питомец будет чувствовать его запах и ощущать присутствие хозяина.

Старайтесь отвлечь собаку, увеличив количество прогулок, физической активности и игр.

Выбирайте как можно более активные и веселые развлечения.

Собаке будет легче, если рядом будут знакомые и доброжелательные люди.

Однако, самая важная рекомендация при сильном стрессе — показать собаку ветеринару. Если бездействовать и надеяться, что все само пройдет, существует риск, что питомец может последовать за хозяином.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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