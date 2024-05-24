Собака рыдает взахлёб: как помочь питомцу справиться с утратой хозяина

Потеря любимого хозяина является огромным стрессом для питомца.
В большинстве случаев, чтобы облегчить страдания собаки, необходимы медикаменты. Важно отметить, что успокаивающие препараты должен назначать ветеринар.
Не пытайтесь лечить собаку валерьянкой, пустырником или корвалолом — лекарства, предназначенные для людей, могут навредить псу. Для собак давно разработаны специальные препараты, которые помогают уменьшить уровень стресса.
Кроме этого, существуют и другие способы помощи в такой сложной ситуации. Например, можно предложить собаке вещь умершего владельца — питомец будет чувствовать его запах и ощущать присутствие хозяина.
Старайтесь отвлечь собаку, увеличив количество прогулок, физической активности и игр.
Выбирайте как можно более активные и веселые развлечения.
Собаке будет легче, если рядом будут знакомые и доброжелательные люди.
Однако, самая важная рекомендация при сильном стрессе — показать собаку ветеринару. Если бездействовать и надеяться, что все само пройдет, существует риск, что питомец может последовать за хозяином.
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