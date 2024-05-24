Какая квартира такая и собака: идеальные породы для маленьких квартир и домов

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Кинологи назвали породы собак для маленьких квартир

3:27
Зоосфера » Собаки

Многие мечтают завести собаку, но сомневаются из-за ограниченного пространства в квартире. Однако, это не повод отказывать себе в удовольствии иметь четвероногого друга.

Кинологи назвали породы собак для маленьких квартир
Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Конечно, держать крупную собаку в небольшой квартире не лучшая идея. Но существует множество мелких пород, которые станут отличными компаньонами.

Чихуахуа

Это, пожалуй, самая известная карликовая порода. Взрослые чихуахуа весят не более 3 кг, а их рост достигает 23-25 см. Самая маленькая чихуахуа по кличке Бу весит чуть более 600 г и имеет рост 10,5 см.

Часто чихуахуа считают "дамской собачкой", неспособной конкурировать с "серьезными" породами. Но это далеко не так. Эти умные животные легко поддаются дрессировке. При правильном подходе они становятся умными, веселыми и воспитанными друзьями.

Русский той

Рост русского тоя колеблется от 20 до 28 см, а вес — от 1,5 до 3 кг. Это дружелюбные, активные и умные собаки, которые обожают проводить время с хозяином и любят учиться. С той терьером можно разучивать трюки, играть в мяч или перетягивание.

Цвергпинчер

Если вы всегда мечтали о служебной собаке, то цвергпинчер — отличный выбор. Эта порода известна как карликовый доберман благодаря внешнему сходству, хотя правильнее сказать, что доберман — это крупная копия цвергпинчера.

По характеру, рабочим качествам и активности эти породы очень похожи. Единственное различие в том, что карликовый пинчер весит не более 6 кг и достигает роста около 30 см в холке. При правильном воспитании у вас будет маленький служебник, что может быть полезным опытом, если вы захотите завести крупную собаку в будущем.

Папильон (папийон)

Папильоны — маленькие (вес до 4,5 кг, рост до 30 см) и очень нарядные собачки. Их название с французского переводится как "бабочка". Эти активные и веселые собачки любят подвижные игры.

Но папильоны также чрезвычайно умны и входят в десятку самых умных пород в мире. Они легко поддаются дрессировке, быстро разучивают новые команды и любят работать с хозяином. Если вы мечтаете о красивой и умной собаке, папильон — идеальный выбор.

Пекинес

Если дрессировка и разучивание трюков не особо привлекают, обратите внимание на пекинеса. Эти собаки весят до 6 кг и вырастают до 25 см в холке.

Они не требуют больших нагрузок, активных игр и усиленной дрессировки. Достаточно выучить основные команды. Пекинесы отличаются императорским характером: они спокойны, упрямы и знают себе цену. Воспитание пекинеса требует проявления характера, иначе он может возомнить себя хозяином.

Но при правильном подходе пекинес станет отличным другом для людей, ведущих спокойный образ жизни. С ними приятно гулять, читать книгу в парке и проводить вечера дома.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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