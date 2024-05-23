Как переписать квартиру на своего пушистика: возможно ли это и сколько будет стоить

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Россиянам ответили, можно ли сделать своим наследником кота

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Россиян предупредили, что оставлять имущество домашним животным невозможно.

Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Юрист сообщил об этом в интервью с журналистами, указав на важные аспекты составления завещания в России.

Специалист отметил, что в стране нельзя назначать животных наследниками, так как по законодательству они считаются объектами права, а не субъектами, и поэтому приравниваются к вещам. Таким образом, любимая кошка или собака не может стать наследником.

Кроме того, юрист подчеркнул, что передача долгов и должностей через завещание в России запрещена. Эти пункты не могут быть включены в завещание и не будут признаны действительными.

Также имущество не может быть передано наследнику при выполнении им определенных условий, таких как вступление в брак или выбор конкретной профессии. Ранее эксперт рассказал, что существует фраза, которая может лишить граждан наследства. Это возможно, если в завещании указано, что наследник должен присутствовать при его составлении.