С щенком ни в коем случае нельзя играть рукой: какая опасность подстерегает хозяина

Кинологи рассказали, почему с щенком нельзя играть рукой

2:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда в доме появляется маленький четвероногий друг, хочется проводить с ним много времени за играми. Однако не все игры безопасны.

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Часто хозяин сам формирует неправильное поведение собаки еще на этапе игр со щенком, что в будущем может привести к серьезным проблемам.

Почему нельзя играть рукой

Когда щенок маленький, его забавные покусывания руки могут казаться безобидными и веселыми. Хозяин "нападает" рукой, имитируя звериную пасть, а щенок с удовольствием включается в игру.

Однако следует помнить, что через несколько месяцев щенок вырастет и его покусывания станут гораздо сильнее. Он наберет вес, почувствует свою силу и начнет кусать всерьез. Причем дело не в агрессии, а в привычке. В собачьей среде такое поведение считается нормальным — легкие покусывания могут быть игривыми, а сильные — выражением недовольства или защиты своей территории.

Такую же манеру общения собака переносит на людей, потому что хозяин поощрял ее с детства. Даже несильный укус крупной собаки, такой как немецкая овчарка или ротвейлер, может серьезно травмировать человека. А подобное поведение пес может проявлять ко всем людям, включая детей.

А что с маленькими собачками

Многие считают, что с маленькими собаками игры руками не приведут к проблемам. Шпиц, конечно, не загрызет человека, но укусить до крови вполне может. Жить с собакой, которая постоянно пытается куснуть за руку, тоже некомфортно. Царапины на руках никому не доставляют удовольствия. К тому же, у многих мелких пород, например, у корги, достаточно крепкая пасть.

И опять же, не забывайте о детях, которых такая собака может сильно напугать.

Как правильно играть с собакой

Собаке нужно объяснить, что кусать человека нельзя. Это относится не только к рукам, но и к другим частям тела. Некоторые хозяева не пресекают попытки щенка укусить их за лицо, что вдвойне опасно.

Наказывайте собаку, если она хватает вас за руку, нос, ногу или даже за одежду. Важно, чтобы все члены семьи придерживались этой стратегии.

Играть со щенком нужно с помощью игрушек. Это гораздо интереснее, комфортнее и безопаснее. Перетягивание каната, игра с мячиком, принос колечка — все это отлично подходит для игр. Следите, чтобы щенок хватал игрушку, а не вашу руку. В дальнейшем привычка играть с игрушками останется, что позволит нагружать собаку на прогулке или тренировать хват для защитно-караульной службы.