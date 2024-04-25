Чистота начинается с зубов: как приучить питомца к базовой гигиене

Ветеринары рассказали, зачем приучать собаку чистить зубы

К сожалению, процесс привыкания питомца к чистке зубов представляет собой сложную задачу, которую рекомендуется начинать с самого раннего возраста животного.

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Выберите время, когда ваше животное находится в спокойном состоянии, и начните с протирания зубов пальцем или мягким материалом, например, бинтом.

Постепенно переходите к использованию специальной зубной пасты и щетки. Не забывайте поощрять своего питомца ласками и лакомствами за сотрудничество.

Что касается выбора средств для чистки зубов питомца, на рынке уже давно представлен широкий ассортимент специализированных гелей и паст, которые можно приобрести в зоомагазинах. Выберите то, что лучше всего подойдет вашему питомцу. Помимо этого, вам понадобится подходящая щетка, которая может быть как обычной, с ручкой, так и специальным колпачком с мягкими щетинами, который надевается на палец. Также подходят мягкие детские зубные щетки.

Если ваш питомец не очень охотно поддается процедуре чистки зубов, можно попробовать альтернативный метод: смочить марлевый материал в воде и обмотать его вокруг пальца.

Частота чистки зубов у питомца также важна. Рекомендуется проводить чистку ежедневно. Кроме того, стоит посещать ветеринара раз в 6-12 месяцев для ультразвуковой чистки и полировки зубов.