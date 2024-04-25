Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Говорим о посадке подсолнуха
Стоит ли добавлять лук в оливье?
Пять популярных стилей маникюра в летних цветах
Владимир Габулов: Главная проблема ЦСКА в тренере
Страховой дом "Платинум" успешно застраховал ответственность УК в Красноярске
Advice.News: особенности японской диеты для похудения
Дочери Тома Круза исполнилось 18, и он надеется наладить с ней отношения
Суд удовлетворил требования актрисы Агаты Муцениеце к бывшему мужу Павлу Прилучному
Сын Каддафи лишился лондонского особняка за долги
Забудьте о пылесосе: лучшие породы кошек, которые избавят вас от уборки шерсти

Названы породы кошек, которые не линяют

Зоосфера » Кошки

Линька — это естественный процесс адаптации животных к изменениям в окружающей среде.

Названы породы кошек, которые не линяют
Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако некоторые владельцы, у которых нет времени регулярно убирать шерсть в квартире и чистить мебель, предпочитают заводить породы кошек, которые практически не линяют.

Зоопсихолог Надежда Симохина делится информацией о том, какие породы кошек минимально линяют.

Бесшерстные породы, такие как сфинксы, имеют очень мало шерсти, иногда только отдельные волоски длиной не более двух миллиметров. Хозяевам таких кошек важно следить за чистотой их кожи и поддерживать подходящую температуру в доме, а при необходимости покупать одежду.

Рексы, включая корниш-рекс, отличаются короткой, волнистой шерстью без подшерстка, что снижает потребность в ежедневном уходе. Сиамские и ориентальные кошки, а также абиссинские, бобтейл и бурма также не имеют подшерстка и требуют минимального ухода за шерстью.

Русская голубая кошка обладает хорошим подшерстком, но также мало подвержена линьке.

Бенгальские кошки в процессе взросления (к 7-9 месяцам) теряют подшерсток, который больше не отрастает, делая их почти нелиняющими.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке

Существует обширное разнообразие пород собак в мире.

Кинологи назвали породы собак, которые не поддаются дрессировке
Что можно добавить в подливу, кроме муки, чтобы она стала гуще
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
Европа опять скупает "вредный" товар в России
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Армия России начинает "выносить" железнодорожную инфраструктуру Украины Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Удивительно просто: как добавить лет жизни вашему двигателю — советы от эксперта
Овощной суп с капустой: аппетитный и сытный, несмотря на отсутствие мяса в составе
Овощной суп с капустой: аппетитный и сытный, несмотря на отсутствие мяса в составе
Последние материалы
Двадцать лет назад показали финальный эпизод сериала "Друзья"
Почему не стоит брать кошку с собой путешествовать
Какова необходимость снимать все украшения перед сном
Салат из огурцов, помидоров и нута: его изюминка — в медово-горчичной заправке
Чтение стихов вслух помогает пожилым сохранить голос
Зепюр Брутян рассказала, что хочет родить второго ребенка от Павла Прилучного
Стало известно, какие вещи кошка любит больше всего
Advice.News: чайные пакетики приносят вред здоровью
Замену футболисту Дзюбе ищет руководство "Локомотива"
Обзор инвестиционных инструментов 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников