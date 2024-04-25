Забудьте о пылесосе: лучшие породы кошек, которые избавят вас от уборки шерсти

Названы породы кошек, которые не линяют

Линька — это естественный процесс адаптации животных к изменениям в окружающей среде.

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Однако некоторые владельцы, у которых нет времени регулярно убирать шерсть в квартире и чистить мебель, предпочитают заводить породы кошек, которые практически не линяют.

Зоопсихолог Надежда Симохина делится информацией о том, какие породы кошек минимально линяют.

Бесшерстные породы, такие как сфинксы, имеют очень мало шерсти, иногда только отдельные волоски длиной не более двух миллиметров. Хозяевам таких кошек важно следить за чистотой их кожи и поддерживать подходящую температуру в доме, а при необходимости покупать одежду.

Рексы, включая корниш-рекс, отличаются короткой, волнистой шерстью без подшерстка, что снижает потребность в ежедневном уходе. Сиамские и ориентальные кошки, а также абиссинские, бобтейл и бурма также не имеют подшерстка и требуют минимального ухода за шерстью.

Русская голубая кошка обладает хорошим подшерстком, но также мало подвержена линьке.

Бенгальские кошки в процессе взросления (к 7-9 месяцам) теряют подшерсток, который больше не отрастает, делая их почти нелиняющими.