Эта способность дается с рождения: ученые назвали тип людей, которые умеют разговаривать с кошкой

Ученые назвали тип людей, которые умеют разговаривать с кошкой

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Канадские исследователи, проведя обширное исследование, пришли к выводу, что лишь 13% населения обладают способностью распознавать эмоции кошек по их выражению. Лучше всего с этой задачей справляются женщины, ветеринары и молодые люди.

Фото: openverse.org by ~Sage~ is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Специалисты из Университета Гуэлфа отметили, что проявление эмоций у кошек до сих пор остается недостаточно изученным: на данный момент ученым известно лишь о поведении животных, проявляющих агрессию, таких как шипение, вздыбливание шерсти, прижимание ушей и т. д. По мурлыканью или выражению лица люди не могут определить эмоциональное состояние своих питомцев.

"Возможность интерпретировать выражения лиц животных крайне важна для их благополучия. Мы выяснили, что некоторые люди отлично справляются с распознаванием эмоций у кошек. Это свидетельствует о том, что подобные навыки можно распространить на большее число людей", — приводятся слова профессора Ли Нила.

Целью исследования было изучение способности к оценке широкого спектра негативных эмоций (например, страха и разочарования), а также положительных состояний у животных. 6300 участникам из 85 стран предлагалось просмотреть 20 коротких видеороликов с кошками, демонстрирующими различные эмоции, и заполнить специальный опросник.

Оказалось, что большинство участников испытывали трудности в определении эмоционального состояния кошек по их выражению. Средний результат составил 12 баллов из возможных 20. Только 13% участников набрали более 15 баллов. Это были женщины, ветеринары и молодые люди.

"Тот факт, что женщины в целом показали лучшие результаты, чем мужчины, соответствует данным предыдущих исследований, которые указывали на то, что женщины обладают лучшими навыками в интерпретации невербальных выражений эмоций как у людей, так и у собак", — говорится в работе ученых.

Специалисты уверены, что людей можно обучить распознаванию эмоций у кошек, что в дальнейшем поможет улучшить уход за этими животными.