Мастера гипноза или агенты невидимого мира: это кошачьи особенности, которых нет у других животных

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Эксперты выделили кошачьи особенности

2:05
Зоосфера » Кошки

Кошки — удивительные существа, которых в средние века даже считали союзниками темных сил, особенно если котенку "повезло" родиться в черной шубе. Даже сегодня владельцы этих изящных созданий иногда задаются вопросом, как кошки способны совершать такие фантастические поступки. Итак, что делает кошек такими особенными?

Эксперты выделили кошачьи особенности
Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  • Способность к прыжкам: кошки мастера прыжков. Они легко взбираются на высоту, в несколько раз превышающую их собственный рост.
  • Падение без повреждений: благодаря своему строению тела и невероятной пластичности, кошки могут падать без серьезных повреждений, практически всегда приземляясь на четыре лапы.
  • Шершавый язык: характерной особенностью кошек являются жесткие волоски на их языке, которые помогают им очищать шерсть и кожу.
  • Способность втягивать и выпускать когти: кошачьи лапки могут быть и мягкими, и опасными орудиями, так как кошки могут втягивать и выпускать свои острые когти.
  • Мурчание: мурчание — визитная карточка кошек, и до сих пор остается загадкой, какой смысл в этом мягком, уютном звуке.
  • Прекрасное видение в темноте: благодаря своим глазам, кошки прекрасно ориентируются в полной темноте.
  • Вертикальный зрачок: Этот зрачок, который может сужаться и расширяться, является еще одной особенностью кошек, делая их адаптированными к охоте даже в ночное время.
  • Острый слух: кошки, как прирожденные охотники, обладают острым слухом, который позволяет им ориентироваться даже в полной темноте.
  • Бесшумность: еще одна уникальная черта кошек — их способность двигаться абсолютно бесшумно для человеческого уха, что делает их идеальными охотниками.
  • Гипнотическое воздействие: не иначе как гипнозом можно объяснить способность кошек подчинять людей своей воле. Люди могут боготворить их или считать исчадиями ада, но редко кто остается равнодушным к этим загадочным созданиям.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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