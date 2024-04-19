Собака скажет вам спасибо: какие продукты необходимо исключить из ее рациона

Ветеринары рассказали, какие продукты исключить из рациона собаки

Собаки часто стремятся получить еду со стола, но не все продукты подходят для них. Некоторые могут быть вредными и даже опасными. Например, молоко не рекомендуется включать в рацион собак из-за потенциальных проблем с желудочно-кишечным трактом.

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Постоянное потребление молока взрослыми собаками может негативно сказаться на их здоровье, вызывая различные проблемы с ЖКТ. Кроме того, каши на молоке также не рекомендуются для кормления собак.

Касательно других продуктов, следует быть осторожным с овощами. Лук, чеснок, кукуруза и бобовые лучше исключить из рациона питомца. Частое употребление картофеля и капусты также не рекомендуется.

Некоторые фрукты, такие как виноград, вишня, цитрусовые и персики, должны быть полностью исключены из рациона собаки из-за потенциальной опасности для их здоровья.

Острые, копченые и соленые продукты категорически противопоказаны для собак.

Что касается безопасных продуктов, то в умеренном количестве собаке можно давать яблоки, морковь, репу и огурцы. Кроме того, в рацион можно включать птицу и нежирное мясо, а из каш — овсянку, гречку и рис.