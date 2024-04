Собака скажет вам спасибо: какие продукты необходимо исключить из ее рациона

Собаки часто стремятся получить еду со стола, но не все продукты подходят для них. Некоторые могут быть вредными и даже опасными. Например, молоко не рекомендуется включать в рацион собак из-за потенциальных проблем с желудочно-кишечным трактом.

Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic