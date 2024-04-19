Собака скажет вам спасибо: какие продукты необходимо исключить из ее рациона

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Ветеринары рассказали, какие продукты исключить из рациона собаки

Зоосфера » Собаки

Собаки часто стремятся получить еду со стола, но не все продукты подходят для них. Некоторые могут быть вредными и даже опасными. Например, молоко не рекомендуется включать в рацион собак из-за потенциальных проблем с желудочно-кишечным трактом.

Ветеринары рассказали, какие продукты исключить из рациона собаки
Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Постоянное потребление молока взрослыми собаками может негативно сказаться на их здоровье, вызывая различные проблемы с ЖКТ. Кроме того, каши на молоке также не рекомендуются для кормления собак.

Касательно других продуктов, следует быть осторожным с овощами. Лук, чеснок, кукуруза и бобовые лучше исключить из рациона питомца. Частое употребление картофеля и капусты также не рекомендуется.

Некоторые фрукты, такие как виноград, вишня, цитрусовые и персики, должны быть полностью исключены из рациона собаки из-за потенциальной опасности для их здоровья.

Острые, копченые и соленые продукты категорически противопоказаны для собак.

Что касается безопасных продуктов, то в умеренном количестве собаке можно давать яблоки, морковь, репу и огурцы. Кроме того, в рацион можно включать птицу и нежирное мясо, а из каш — овсянку, гречку и рис.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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