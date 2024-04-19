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Почему кошка пытается занять место хозяина: ответ не так очевиден

Эксперты рассказали, почему кошка пытается занять ваше место

1:24
Зоосфера » Кошки

Многие кошки имеют забавную привычку: как только их хозяин встаёт с места — будь то кровать, стул, диван или кресло — пушистый питомец моментально занимает освободившееся место.

Эксперты рассказали, почему кошка пытается занять ваше место
Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License

Многие считают, что кошка таким образом демонстрирует своё превосходство, показывая: "Здесь я, главный!"

Но не спешите обвинять кошку в нахальстве, эгоизме или высокомерии.

Да, кошке может захотеться занять место своего хозяина. Но это не переносное выражение. Животное не претендует на роль главы семейства.

Так что же заставляет пушистика так быстро занять место, где только что сидел или лежал его хозяин? Существует три возможных объяснения такого поведения.

  • Поиск тепла: вероятно, кошке просто хочется согреться. Место, где недавно находился человек, обычно теплее, чем остальная часть мебели.
  • Привлекательный запах: запах хозяина связывается для кошек с ощущением безопасности, уюта и защищённости. Поэтому кошка может занять место, если хозяин ушёл далеко и не взял её с собой. Место сохраняет запах человека, что привлекает кошку.
  • Желание привлечь внимание: возможно, питомцу просто нужна ласка и внимание. Сесть на чужое место — простой способ привлечь внимание хозяина.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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