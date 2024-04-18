Пора покупать шлейку: три породы кошек, которые обожают гулять на свежем воздухе

Три породы кошек, предпочитающих прогулки на улице

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Для большинства кошек дом является убежищем, но есть и те, кто предпочитает немного больше свободы, исследуя окружающий мир. Прогулки на улице могут быть для них настоящим удовольствием и частью ежедневной рутины. Вот три породы кошек, которые известны своей любовью к гулянкам под открытым небом:

Фото: flickr.com by Роберто Шабс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Абиссинская кошка.

Абиссинская кошка — это порода среднего размера с гибким телом и яркими зелеными глазами. Их любопытство и активный характер часто подталкивают их к желанию исследовать окружающую среду. Они обладают выдающейся ловкостью, что делает их отличными охотниками и путешественниками. Абиссинцы могут наслаждаться прогулками на улице в поисках новых запахов и приключений.

2. Мейн-кун.

Мейн-кун — это одна из самых крупных пород кошек, которая изначально была выведена для охоты на грызунов. Они обладают дружелюбным и спокойным характером, что делает их отличными компаньонами для прогулок на свежем воздухе. Хотя мейн-куны не так гибки как другие кошки, они все равно наслаждаются прогулками на улице.

3. Бенгальская кошка.

Бенгальская кошка — это порода, которая произошла от скрещивания домашних кошек с леопардовой кошкой. Это энергичные и игривые кошки, которые обладают сильным инстинктом охотника и любопытством к окружающему миру. Бенгальцы могут проявлять интерес к прогулкам на улице, особенно если они имеют возможность познакомиться с новыми ароматами и звуками природы.