Самые страшные кошки, которые на деле безобидны: рассказали эксперты

Эксперты назвали главные мифы о страшных кошках

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — элегантные, независимые создания, которые часто ассоциируются с мягкой шерстью и мурлыканьем. Однако, как и в любом живом мире, среди них встречаются особи, вызывающие тревогу и страх. Давайте разберемся, что делает кошку страшной и насколько эти страхи обоснованы.

Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первый миф — агрессивные породы кошек. Вопреки популярному мнению, большинство кошек не являются агрессивными по природе. Однако некоторые породы, такие как сфинксы или манчкины, могут вызывать недоумение своим внешним видом. Но это лишь страх перед неизвестным, который рассеивается после знакомства с этими забавными созданиями.

Второй миф — дикие кошки. Некоторые люди боятся диких кошек, таких как рыси или пумы, из-за их силы и хищнического инстинкта. Однако, в большинстве случаев, эти животные стараются избегать контакта с людьми и охотятся на дичь.

Третий миф — кошки-убийцы. Среди любителей кошек часто всплывает страх, что их домашний питомец может стать убийцей, особенно если он охотится на птиц и грызунов. Но в большинстве случаев это естественное поведение, и кошки, принесшие своему хозяину трофей, просто демонстрируют свои охотничьи навыки.

Четвертый миф — чёрные кошки. В некоторых культурах чёрные кошки считаются символом несчастья и беды. Этот миф привел к тому, что многие избегают усыновления чёрных кошек из приютов. Однако на самом деле цвет шерсти не определяет характер или поведение кошки, и чёрные кошки так же милы и приветливы, как и кошки других окрасов.

В заключение, страх перед кошками часто основан на мифах и предрассудках. Большинство кошек — дружелюбные, нежные создания, которые принесут радость и уют в ваш дом.