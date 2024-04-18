Будете самым модным: кого можно притащить из леса домой, чтобы привлечь к себе наибольшее внимание

Эксперты назвали самых модных питомцев из леса

3:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любители домашних питомцев время от времени предпочитают завести необычных животных, вместо стандартных кошек и собак. Причины этого выбора могут быть разнообразными: кто-то стремится удивить гостей экзотическим компаньоном, другие хотят выделиться из толпы, а кто-то просто привлекают необычные создания.

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Совы и ежи

Совы, будучи активными ночными существами, могут нарушать сон своего хозяина неоднократно за ночь. Не следует забывать, что сова — хищник, который может нанести серьезный ущерб имуществу, особенно на кухне, где она будет искать себе пищу. Еда для совы должна быть живой, так как она предпочитает мелких грызунов и живую добычу. Сову следует держать только в просторном доме.

Ежики, с другой стороны, являются милыми созданиями, также ведущими ночной образ жизни и проводящими дни в своем укрытии. Плюсом в содержании ежа является его неприхотливость в еде — он потребляет зерно, овощи, фрукты и мясные продукты. Не стоит кормить его молоком из-за его непереносимости лактозы. Однако иммунитет у ежей слабый, поэтому они часто болеют, и найти ветеринара для них может быть сложно.

Лисы и манулы

Дикие животные могут приспособиться к жизни в замкнутом пространстве, но сохраняют некоторые свои дикие инстинкты. Лисы, к примеру, довольно неплохо приживаются в квартирах, но для этого требуются специальные условия. Эти животные любят залезать везде, поэтому при выходе хозяина следует закрывать их в клетке или будке, чтобы избежать беспорядка.

Лисы предпочитают мясо в качестве пищи, и их можно приучить к лотку для туалета или выводить на улицу на поводке. Специфический запах лисы требует регулярного купания. Манул, хоть и напоминает кота, отличается своей дикостью. Невозможно приручить манула, и даже проживая в доме, он будет избегать контакта с людьми и другими питомцами. Он может нанести серьезный урон мебели, бытовой технике, одежде и электронике. Лечение заболевшего манула может быть сложным из-за трудностей в поиске ветеринара, специализирующегося на дикой природе.

Еноты — почти идеальные домашние питомцы, хотя это и дикие звери. Они хорошо приручаются, послушны и ласковы, любят активные игры и общение с детьми. Легко контактируют с людьми и даже сидят за одним столом с ними. Хоть они могут шалить, разбрасывая вещи, они также помогают их собирать. Наблюдать за енотом интересно, и его кормление не вызывает особых трудностей.

В дикой природе еноты живут около пяти лет, но в домашних условиях могут дожить и до двадцати, если получают должный уход. Если енот не согласен с какими-либо действиями хозяина, он может пошипеть, атаковать или укусить. Белок, держащих дома, обычно держат в клетке, выпуская на прогулки. Для активного животного требуется колесо для бега и лестница. Еноты питаются орехами, зерном, сухофруктами, грибами и шишками. Однако у них иногда возникают проблемы с пищеварением, поэтому им требуется массаж живота. При правильном уходе они могут жить до двенадцати лет.

Хорьки быстро адаптируются к жизни в квартире. Они подвижны и игривы, ладят с другими питомцами, но проводят большую часть времени (20 часов) в сне и лишь 4 часа в бодрствующем состоянии. За это время они могут нанести серьезный вред квартире, разрушая и портя все на своем пути. Кроме того, у них есть особенность — распространение не самого приятного запаха по всему помещению.