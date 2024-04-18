Разместите лежанку для собаки по фэншую: многолетний опыт

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Кинологи рассказали, как разместить лежанку для собаки

1:10
Зоосфера » Собаки

В Азии верят, что каждое животное соответствует определенному элементу, и собака ассоциируется с землей. Из этого следует, что лучше всего разместить место отдыха вашего питомца на севере или северо-западе вашего дома.

Кинологи рассказали, как разместить лежанку для собаки
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

В этой культуре также принято считать собаку символом верности и достижения целей, поэтому, если вам нужна удача в карьере или желание привлечь успехи, стоит создать для собаки зону успеха и карьеры. Вероятно, благосклонность фортуны будет вашей наградой.

Чтобы избежать притока негативной энергии, не размещайте место для собаки на северо-востоке или юго-западе квартиры. По учению фэншуй, дерево разрушает землю, что может негативно отразиться на здоровье питомца.

Также следует помнить, что появление собаки в зоне брака может усугубить ощущение одиночества человека, владельца апартаментов.

Нельзя не упомянуть, что собаки обычно избегают мест, где чувствуют отрицательную энергию, поэтому вы можете полагаться на их инстинкт при выборе места для их отдыха.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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