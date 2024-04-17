Как узнать, каким будет дворняга, когда вырастет: можно увидеть и без досмотра родителей

Кинологи рассказали, как определить, как будет выглядеть дворняжка

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Из-за сложной природы генетики у смешанных пород часто бывает трудно предсказать, каким будет выросший пес, даже оценивая его по внешнему виду родителей.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот несколько признаков, на которые следует обратить внимание, чтобы получить представление о том, каким станет щенок взрослым:

Лапы: мелкие и худые лапы у щенка указывают на то, что он, скорее всего, останется мелким или среднего размера. Наоборот, крупные и массивные лапы говорят о том, что собака вырастет большой.

мелкие и худые лапы у щенка указывают на то, что он, скорее всего, останется мелким или среднего размера. Наоборот, крупные и массивные лапы говорят о том, что собака вырастет большой. Складочки на теле: если кожа щенка легко складывается, это может означать, что у него есть потенциал для дальнейшего роста. Если же кожа плотная или натянутая, вероятно, пес останется среднего размера.

если кожа щенка легко складывается, это может означать, что у него есть потенциал для дальнейшего роста. Если же кожа плотная или натянутая, вероятно, пес останется среднего размера. Пропорции тела: более пропорциональное тело щенка указывает на то, что он скорее всего останется маленьким или среднего размера. Если же щенок имеет крупную голову, широкую грудную клетку и массивный таз, он, вероятно, вырастет в крупную собаку.

более пропорциональное тело щенка указывает на то, что он скорее всего останется маленьким или среднего размера. Если же щенок имеет крупную голову, широкую грудную клетку и массивный таз, он, вероятно, вырастет в крупную собаку. Скорость роста: если щенок быстро набирает вес, вероятно, он вырастет крупным. Обычно собаки набирают около 75% своего веса в первые полгода жизни.

если щенок быстро набирает вес, вероятно, он вырастет крупным. Обычно собаки набирают около 75% своего веса в первые полгода жизни. Умножение веса на 3: умножив вес щенка в трехмесячном возрасте на 3, можно получить приблизительную массу взрослого пса. Однако этот расчет может быть достаточно приблизительным.